Netflix, Cem Yılmaz'ın canlı olarak gerçekleştirdiği Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisinin platformda yayımlanacağını açıkladı. Şirket, yayım tarihi için 31 Aralık'ı gösterdi.

Günümüzün en popüler çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix, bugün yılbaşında güzel ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere yönelik sevindiren bir duyuru yaptı. Netflix, Türkiye’nin en ünlü komedyeni Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisinin platforma ekleneceğini tarihiyle birlikte duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Netflix, Cem Yılmaz’ın bir süredir canlı olarak sahnelerde gerçekleştirdiği Diamond Elite Platinum Plus’tan kısa bir kesite yer verdi. Ardından videonun sonunda yayın tarihini duyurdu. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus, yılbaşı gecesinde, 31 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus duyuru videosu:

Cem Yılmaz’dan Netflix’e bir dizi daha geliyor:

Öte yandan Cem Yılmaz, daha önce ilk kez G.O.R.A.’da karşımıza çıkardığı Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan bir Netflix dizisini daha yayınlayacak. Karakterin 1975 ila 1978 yılları arasındaki sinema maceralarını anlatacak olan dizinin yayın tarihiyse henüz belli değil. 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor.