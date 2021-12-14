İzmir’de bir büfe işletmecisi olan İbrahim Öztekin’in sinema tutkusu, cep telefonuyla çektiği filmin 3 salonda gösterime girmesini sağladı.

Çeşitli dizilerde figüranlık yapan sinemasever İbrahim Öztekin, cep telefonu ile bir sinema filmi çekti. İbrahim Tekin’in senaryosunu yazıp yönettiği "Tehlikeli Kamp" adlı film, 3 sinema salonunda 2 hafta vizyonda kaldı.

Daha önceki yıllarda kısa filmler de çektiğini dile getiren Öztekin, filminin 3 farklı şehirde yer alan sinema salonlarında vizyona girmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

"Tehlikeli Kamp" 3 farklı şehirde izleyicilerle buluştu

Amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin, Tehlikeli Kamp’ın çekimlerini İzmir’in Buca ilçesinde bulunan mesire alanı Buca Cennet Vadisi’nde yaklaşık 15 günde tamamladı. Amatör tiyatrolarda oyunculuk yapan 6 kişinin rol aldığı film, 70 bin liraya mâl oldu.

Tamamen cep telefonu ile çekilen film, 5 Kasım’da Manisa, Isparta ve Şanlıurfa’daki 3 salonda vizyona girdi. Sinema tutkunu esnaf Öztekin, "Eskiden ekipmanım yoktu ama içimde hep sanata karşı sevgi vardı. İstanbul’da dizilerde figüranlık yaptım, umudumu yitirmedim. Aslında ilk uzun metraj filmimi 2013 yılında çektim ancak o dönemde montajla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Birçok yere göndersem de sonuç alamıyordum. Baktım bu şekilde olmuyor, proje yarım kalıyor ben de montajını kendim yapmaya karar verdim. Bu sayede ilk defa bir filmim sinemaya girmiş oldu." dedi.

2 hafta vizyonda kalan film, sinema salonlarında toplamda 82 adet biletli seyirci tarafından izlenildi. Gişede başarısız olsa da sinema tutkusundan bir şey kaybetmediğini dile getiren Öztekin, ilk filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alarak sinema salonlarına taşınmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Tehlikeli Kamp adlı filminin konusunu ise “Filmimizin konusunu, gidenin geri dönemediği bir kamp oluşturuyor. Kimse oraya gitmiyor ama bir haber ajansı, kendisini tanıtmak için bir ekip göndererek kampın sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 4 kişilik ekibin korku kampına gitmesiyle olaylar gelişiyor. Tabii ki filmimizin bir sırrı var, bu da en sonunda ortaya çıkıyor.” sözleriyle anlattı. Film tekrar vizyona girdiğinde korku/macera türünde sinema seven herkesi filmi izlemeye davet Öztekin, bu ay içerisinde yeni filminin çekimlerine başlayacağını duyurdu.

Filmin fragmanına göz atmak isterseniz: