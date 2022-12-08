Netflix CEO'su Ted Sarandos, son zamanlarda platformun canlı spor yayınları yapmaya başlayacağını gösteren iddialara yanıt verdi. CEO, şimdilik böyle bir planlarının olmadığını aktarırken geçtiğimiz ay çıkan reklamlı abonelik sistemi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Rekor sayıda abone kaybetmesinden dolayı çalkantılı bir dönemi geride bırakan Netflix, son zamanlarda birçok farklı yenilikle karşımıza çıkıyordu. Örneğin platform, geçtiğimiz aylarda reklamlı abonelik sistemini bazı ülkelerde kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda çıkan iddialar ise Netflix’in canlı spor yayınları yapmak için bazı liglerin haklarını satın almayı planladığını göstermiş, kullanıcıları heyecanlandırmıştı.

Ancak platformun kendisinden canlı spor yayını yapma konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmemişti. Şimdi ise oldukça merak edilen bu konu hakkında bir açıklama, direkt olarak Netflix’in patronundan geldi. Şirket CEO’su Ted Sarandos, platformun canlı spor yayını yapacağını gösteren iddiaları reddederek şimdilik böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Netflix, canlı spor yayınlarını kârlı bir yol olarak görmüyor

Variety’nin aktardığına göre Sarandos, dün New York’ta düzenlenen bir konferansta büyük spor müsabakalarını kiralamayı kârlı bir yol olarak görmediklerini belirtti. 58 yaşındaki yönetici, “Spor karşıtı değiliz, sadece kâr yanlısıyız” ifadelerini kullanarak Netflix’in hâlihazırda geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kaydetti.

Amazon ve Apple gibi teknoloji devleri, dijital platformları için spor yayınlarının hakları konusunda agresif davranıyordu. Bu yüzden bazı sorunlar yaşayan Netflix’in de benzer bir hamle yapabileceği söylentileri çıkmıştı. Platform, 2022 yılının ilk yarısında 1,7 milyon abone kaybetmiş; ancak yılın üçüncü çeyreğinde 2,4 milyon net abone kazanmayı başarmıştı. Eylül sonu itibarıyla da platformun 223,1 milyon kullanıcı ile alanında liderliğini sürdürdüğü aktarılmıştı.

Sarandos, çoğu şirket gibi 2022 yılını geride bırakmaktan mutlu olduklarını aktarırken 2023 yılında gelir büyümesini tekrar hızlandırmayı beklediklerini belirtirken ayrıca, realite şovlar gibi kendilerine yarar sağlayan içerikleri yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Netflix, birden fazla reklamlı abonelik sistemi sunabilir

Geçtiğimiz ay 12 ülkede 6,99 dolarlık fiyatla kullanıma sunulan reklamlı abonelik sistemi hakkında da açıklamalar geldi. Sinema ve dizi platformunun dördüncü çeyrekte bu sistemin maddi olarak pek yarar sağlamasını beklemediği; ancak uzun vadede oldukça iyimser olduğu da aktarıldı. Netflix’in diğer CEO’su Reed Hastings de geçen hafta yaptığı açıklamada bunun daha ucuz fiyat sunması nedeniyle iyi bir taktik olduğunu belirterek “Keşke reklamlı aboneliği birkaç yıl önce çıkarsaydık” ifadelerini kullanmıştı.

Sarandos da reklamlı sistemin, fiyat konusunda dikkatli olanlar ve reklam izlemeye açık olanlara kendilerini açtığını söyledi. Ayrıca reklamlı aboneliğe dahil olmayan içeriklerin (reklamların yayınlanmamasını gerektiren sözleşmeler nedeniyle) yaklaşık %10’unu temsil ettiğini ve haklar için yeniden görüşmeler sürdüreceklerini aktardı.

CEO, CNBC'nin bildirdiğine göre son olarak birden fazla reklamlı abonelik sistemi gelebileceğinin de sinyallerini verdi. Henüz bir kesinliğin bulunmadığını söyleyen Sarandos bununla ilgili şunları söyledi: “Bugün birden fazla planımız var, bu nedenle de muhtemelen gelecekte de birden fazla reklamlı planımız olacak. Ancak bu konuda henüz konuşulacak bir şey yok. Bu hizmetimizin yavaş ve kademeli olarak gelişeceğini düşünüyorum.”