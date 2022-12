Wall Street Journal’ın haberine göre Netflix, 2023'ten itibaren binlerce kullanıcının film ve dizileri yayınlanmadan önce görmesini sağlayacak. Platform, bu şekilde içeriklerini değiştirerek daha iyi hâle getirebilecek.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu Netflix’in bu yıl içinde rekor sayıda abone kaybetmesi, pek de iyi bir yıl geçirmediğini gösteriyordu. Bu nedenle de şirket, kullanıcıların deneyimini artırmak için farklı yollara başvuruyordu. Örneğin yakın zamanda çıkan bilgiler, platforma canlı spor yayınlarının gelebileceğini göstermişti.

Şimdi ise Netflix’in farklı bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın aktardığına göre şirket, artık daha fazla kullanıcıyı ‘Netflix Ön İzleme Kulubü’ olarak çevirebileceğimiz ‘Netflix Preview Club’a dahil edecek. Peki bu ne demek oluyor? Gelin bakalım.

Artık binlerce kullanıcı, Netflix film ve dizilerini yayınlanmadan önce izleyebilecek

Habere göre Netflix, kulübün normalde 2000 civarı olan üye sayısını %400 artırarak on binlerce kişiye çıkaracak. Mayıs 2021’den beri var olduğu belirtilen gruba dahil olan kullanıcılar, platforma geri bildirim sağlayabilmek için dizi ve filmleri normalde çıkacakları tarihten daha erken izleyebilecek. Netflix’in yeni uygulamayı 2023 itibarıyla yürürlüğe sokması planlanıyor.

Kulübe giren kullanıcılar, içerikleri erken izleyerek anketler aracılığıyla geri bildirim sağlayacak. Platform da bu şekilde dizi ve filmlerde abonelerin istekleri doğrultusunda değişiklik yapılabilecek.

Buna örnek olarak 2021 tarihli Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın başrolde yer aldığı Don’t Look Up filmini örnek verebiliriz. Netflix, önceden izleyenlerden gelen ve filmin aşırı ciddi olduğunu gösteren geri bildirimlerin ardından yapımı daha ‘komik’ hâle getirmişti. Don’t Look Up, sonrasında da şirketin en çok izlenen ikinci filmi olmayı başarıp Oscar’a bile aday gösterilmişti.

Bu kulübe kimlerin katılabileceği, hangi ülkelerdeki abonelerden seçileceği hakkında ise henüz herhangi bir bilgi yok. Ancak programa dahil olduğunu iddia eden Reddit kullanıcılarına göre Ön İzleme Kulübü’ne yalnızca davetiye alan aboneler girebiliyor. Bunun yanı sıra girişte kullanıcıların bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı da aktarılıyor. Konu hakkındaki detayları tarih yaklaştıkça görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Netflix’in çalışanlarının da içerikleri daha erken izlemesine olanak tanıdığını da belirtelim.

Abone kaybı yaşayan dev platform, bu hamlesiyle içeriklerini daha iyi hâle getirerek yaşadığı zor süreci durdurmak istiyor. Bu tarz bir hamlenin işe yarayıp yaramayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Platformun şu an dünya çapında 223 milyon abone sahip olduğunu ekleyelim.