Netflix, bugün resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok beklenen filmlerden biri olan Cinayet Süsü'nün Netflix platformuna eklendiğini duyurdu. Polisiye, komedi türündeki filmde bir cinayet büro ekibinin seri katili yakalamaya çalışması ele alınıyor.

Tüm dünya bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Virüs son derece bulaşıcı olduğu için herkes evlerinde karantina süreci içerisinde ve evde yapacak eğlenceli aktivitelerin başında dizi/film izlemek geliyor. Tabii ki bu durum da Netflix gibi platformlara olan ilgiyi en üst seviyeye çıkartıyor.

Bugün yeni içerik bekleyen birçok insanı sevindirecek haber, Netflix'in resmi Instagram sayfasından geldi. Vizyona girdiğinden beri ismi sık sık duyulan film 'Cinayet Süsü' Netflix platformuna eklendi. Türü komedi, polisiye olan filmin Netflix'e gelmesi birçok sinema sever tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür üstleniyor.

Haber Instagram'dan paylaşıldı:

Senaryosu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Atay oturuyor. Filmde, bir dizi cinayet işleyen seri katilin peşine düşen cinayet büro ekibinin yaşadıkları eğlenceli biçimde ekrana yansıtılmış. Bu cinayetlerin uzun süre çözülememesi, büronun hiç delile ulaşamaması üzerlerindeki baskıyı arttırırken, Emniyet ise ekibe bir suç uzmanı gönderiyor ve ekibin her türlü yola başvuracakları macera başlıyor.

Cinayet Süsü fragmanı: