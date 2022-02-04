Netflix, yeni suç, dram dizisi Clark'ın tanıtım fragmanını tüm takipçileri ile paylaştı. Oldukça heyecanlı olacağa benzeyen dizide Stockholm sendromunun ortaya çıkmasına neden olan suçu Clark Olofsson'un hayatına odaklanılacağı ifade edildi.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarının başında yer alan Netflix, her yıl farklı ülkelerden yeni yapımlarla karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde platformun Türkiye versiyonunun, yeni bir Türk filminin fragmanını paylaştığını sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra Şubat ayında Netflix’te yayımlanacak dizi ve filmleri sizler için derlemiştik.

Dev platform şimdi de yepyeni bir dizinin tanıtım fragmanını resmi hesaplarından kullanıcıları ile paylaştı. Bir İsveç yapımı ‘Clark’ ismindeki dizinin suç türünde olacağı ifade edildi ve IT filminden tanıdığımız İsveçli oyuncu Bill Skarsgard’ın başrolünde yer alacağı aktarıldı.

Stockholm sendromunu ortaya çıkaran suçlu anlatılacak

Netflix, paylaşılan tanıtım fragmanında yapımı, ‘Suç, seks, gerçekler ve yalanlar’ olarak tanımlarken başrolde ünlü oyuncu Bill Skarsgard’ın yer alacağını vurguladı. Yönetmen koltuğunda Jonas Akerlund’un oturacağı, dizide Skarsgard dışında Vikings dizisi ile tanınan İsveçli aktris Alicia Agneson ve Midsommar filminde yer alan Bilhelm Blomgren’in bulunacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Dizinin yayımlanma tarihi ile ilgili detay paylaşmayan Netflix, dizinin ‘çok yakında’ izleyicilerle buluşabileceğini ifade etti. Ayrıca dizinin gerçek bir suçlu olan İsveçli Clark Olofsson’un hayatından esinleneceği belirtildi. Bu ünlü suçlu, işlediği cinayete teşebbüs ve banka soygunu gibi suçlarla ve rehin alınan kişinin kendisini rehin alan kişiye duygusal olarak sempati oluşturması durumuna yol açan Stockholm sendromunun ortaya çıkmasına yol açmasıyla tanınıyor.