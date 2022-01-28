Netflix'in yeni yerli yapım filmi Aşk Taktikleri'nin ilk fragmanı bugün yayımlandı. Romantik komedi türündeki film, karşı cinsi anladığını düşünen bir kadın ve erkeğin birbirlerini etkilemek için verdikleri çabayı konu alıyor.

Türkiye pazarında giderek daha fazla içerik üretmeye devam eden Netflix, son olarak Babamın Kemanı’nı yayınlamıştı. Film, Netflix’te haftanın en çok izlenenlerine girmeyi başarmış ve kullanıcılarından genel anlamda olumlu yorumlar toplamıştı. Netflix Türkiye, son olarak geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni ‘Aşk Taktikleri’nden ilk fragmanı paylaştı.

Netflix Türkiye’nin yeni filmi olan Aşk Taktikleri, karşı cinsi ‘çok iyi anladığını’ iddia eden çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarının birbirlerini sıra dışı taktiklerle etkilemeyi çalışmasını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda da Türkiye’de özellikle gençlerin televizyondan tanıdığı ve sevdiği isimler yer alıyor.

Aşk Taktikleri fragmanı:

Aşk Taktikleri’nin başrolünde Çilek Kokusu, No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol almış Demet Özdemir ve Şeref Meselesi ve Akıncı dizileriyle bilinen Şükrü Özyıldız bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasındaysa Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay ve Yazemin Yazıcı yer alıyor.

Romantik komedi türündeki yeni Netflix Türkiye yapımı filmi, Emre Kabakuşak tarafından yönetildi. Film, 11 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.