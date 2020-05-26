Netflix’in ABD dışında yaptığı nadir başarılı işlerden birisi olan bilim kurgu dizisi Dark, final sezonuyla Haziran ayında yayında olacak. Netflix, açıkladığı yayın tarihiyle dizinin hayranlarına ilk 2 sezonu yeniden izleme fırsatı sunuyor. Zira üçüncü sezon fragmanı, kafaları bir kez daha karıştırdı.

Zaman yolculuğu üzerine yazılmış en köklü hikayelerden birisine sahip olan Dark, artık Netflix’in yıkılmayan kalelerinden birisi haline geldi. Ancak her güzel şeyin bir sonu var ve Dark için bu son, final sezonunun yayınlanacağı 27 Haziran 2020 olacak.

Netflix’in Alman yapımı orijinal dizisi Dark’ın kısa sürede popülerleşmesini sağlayan bir anda çözülen karmaşık olay örgüsü ve gergin havası üçüncü sezonda da devam edecek. İkinci sezonun son sahnesinde yaşanan ve zaman mevhumunu ortadan kaldıran "pilot twist" ardından oluşan tüm sorular yanıt bulacak. Jonas ve Martha’nın mücadelesine tanık olacağız.

Dark üçüncü sezon fragmanı:

Yine Jonas'ın aklındaki sorulara yanıt bulmak için yola çıkacağı yeni sezonda, bu kez ona eşlik edecek kişi Martha olacak. Diziyi henüz izlemeyenlerin tadını kaçırmak istemeyiz, ancak yeni sezonda ikilinin aileleri üzerinde büyük bir tehdit olacağı kesin. Fragmanda verilen ipuçları ise dizide bugüne kadar duyduğumuz diğer anektodlardan öteye geçemiyor.

Netflix'in sevilen bilim kurgu dizisi Dark'ın final sezonu 27 Haziran 2020'de yayınlanacak.