League of Legends evrenine ait Netflix dizisi Arcane’in 2. sezonu onaylandı. Ancak sezonun çıkış tarihi ve benzer detaylar hakkında henüz bir açıklama yok.

Netflix’in League of Legends evreninde geçen dizisi Arcane’in ilk 3 bölümü 7 Kasım’da yayınlanmıştı. Her hafta 3’er bölüm yayınlayan dizi, LoL evreninde geçen herhangi bir oyunu oynamış insanların özel ilgisini çekse de seriyle hiçbir alakası olmayan insanlardan da beğeni almayı başardı.

Aldığı izlenmeler ve iMBD’deki 9,4/10’luk puanıyla Netflix’e tuttuğunu gösteren dizi hakkında izleyicileri sevindirecek bir haber ise bugün geldi. Riot Games ve Netflix, Arcane’in 2. sezonunu resmen onayladı.

Yayın tarihi henüz belli değil

ABD’de saatine göre cumartesi günü, yani birkaç saat önce düzenlenen bir League of Legends hayran etkinliği arkasından açıklama yapan Riot Games ve Netflix, izleyicilere müjdeyi verdi. Henüz ilk sezonunun yayını bitmeyen Arcane’in 2. sezonu da yayınlanacak. Dizinin ortak yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, açıklamalarında gelişme hakkında şunları söyledi:

“Arcane’in ilk sezonuna gelen olumlu tepkiler karşısında mutludan öteyiz. Riot ve Fortiche’deki yaratıcı büyücülerle 2. sezonu çıkarmak üzere sıkı çalışmalar içerisindeyiz.”

Henüz yayın tarihi belli olmayan sezon hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Onaylanan bilgiler arasında Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung’ın dizideki Vi, Jinx ve Caitlyn Kiramman rollerine devam edeceği bilgisi bulunuyor. Yapımcılar ise Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung ve Thomas Vu’nun bulunduğu bir takım olacak.