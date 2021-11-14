League of Legends hayranlarının uzun bir süredir beklediği Arcane dizisi, izleyenlerin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. IMDb puanı 9,4 olan dizinin üç yeni bölümü dün yayınlandı. Hayranların en çok dikkatini çeken sahneler arasındaysa iki klasik karakterin romantik anları yer aldı. Dizinin bu sezon yayınlanacak son üç bölümünde neler olacağı merak ediliyor.

Netflix’in geçtiğimiz hafta yayınladığı Arcane dizisi, seyirciler tarafından son derece olumlu karşılanmıştı. Leage of Legends evrenindeki hikayenin öncesini aktaran dizi, Twitter üzerinden Türk hayranları tarafından da övgü yağmuruna tutulmuştu. Üçlü bölümler halinde yayınlanan dizinin ikinci üçlüsü de dün yayınlandı. Dizide birçok gelişmenin yaşandığı yeni bölümlerde hayranların ilgisini en çok çeken olaylardan birisi de iki League of Legends karakterinin romantik anları oldu.

Caitlyn ve Vi aşkı mı doğuyor?

Jayce ve Mel arasında yaşanan samimi anlardan sonra şimdi de Vi ve Caitlyn arasında romantizm rüzgarları esiyor gibi. Bu anlardan ilki genelevde Vi’nin Caitlyn’e ‘erkekleri mi yoksa kadınları mı’ tercih ettiğini sormasının ardından geliyor. Caitlyn ilk başta soruyu cevapsız bırakıyor ancak daha sonra bir kadınla flört ederken Vi’nin bakışlarının gözle görülür derecede değiştiğini görüyoruz.

Bir diğer romantik an da karakterlerin burun buruna geldiği bir sahnede gerçekleşti. Caitlyn ve Vi’nin neredeyse öpüşecek kadar yakınlaştığı sahnede her ne kadar başka bir şey yaşanmasa da aralarındaki çekim hissedilir derecedeydi. Bu olaylardan önce Vi’nin gençliğinde romantizm içine daldığını görmemiştik. Caitlyn de Jayce gibi yakışıklı bir karakterle büyümesine karşın herhangi bir ilgi duymamıştı. Arcane’in yazarları, son bölümlerdeki bu sahnelerle gelecekte Caitlyn ve Vi arasında bir şeylerin yaşanacağının sinyallerini veriyor gibi. Ancak dizinin bu sezon gelecek son üç bölümünde ikili ilişkilerden çok aksiyon sahnelerinin olması bekleniyor.