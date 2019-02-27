Netflix Dizi ve Filmleri Ne Kadar Veri Kullanıyor?

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, hem mobil uygulamaları hem de internet sitesi üzerinden abonelerine hizmet veriyor. Peki Netflix kullanmak, ne kadar veri tüketimine neden oluyor? Hem bu sorunun cevabına, hem de Netflix’in veri tüketimi ayarlarına nasıl erişeceğinizi açıklıyoruz.

Son yıllardaki yükselişiyle birlikte dünyanın en popüler isteğe bağlı / ücretli içerik izleme platformu olan Netflix’te artık yok yok. Kablolu ya da uydu aracılığıyla alınan TV hizmetlerinin yerini almaya, sinema salonlarının geleceğini tehdit etmeye başladı.

Netflix hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ne kadar veri tüketiminde bulunduğu. Özellikle eğer kotalı hizmetiniz varsa ya da mobil internet üzerinden dizi ve film izlemesi yapıyorsanız, Netflix’in tükettiği veri miktarını bilmek önem taşıyor. Mobil uygulamalarda, sonradan izlemek üzere indirilen içeriklerin tükettiği veri miktarı kolayca görülebiliyor. Nitekim anlık izlemelerde veya internet sitesinden yapılan izlemelerde anlık olarak ne kadar veri tüketimi yaptığını takip etmek güç.

Netflix’in sunduğu detaylara göre çözünürlük düzeyine göre veri tüketimi:

Netflix, bildiğiniz gibi resmi oynatıcısı üzerinden çözünürlük ayarı yapmanıza olanak tanımıyor. Eğer anlık olarak içerik izliyorsanız, çözünürlük kalitesi internet bağlantı hızınıza göre otomatik olarak belirleniyor. Tabii ki bu kaliteyi ayarlamanın da bazı yolları var. Gelin öncelikle temel çözünürlük gruplarında saat başına tüketilen ortalama veri miktarına bakalım.

En düşük görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (480p): 300 MB

300 MB Standart görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (720p): 1 GB

1 GB Yüksek görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (1080p): 3 GB

3 GB 4K görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (2160p): 7 GB

Not: Bu değerler yaklaşık/ortalama veri tüketimini ifade ediyor. İzlediğiniz ya da indirdiğiniz içeriğin görsel niteliğine göre bu boyutlar değişim gösterebilir.

Netflix çözünürlük ayarları:

Bildiğiniz gibi Netflix, kullanıcılarına 3 farklı içeriğe ve fiyata sahip paket sunuyor. Temel, Standart ve Premium şeklinde 3’e ayrılan bu paketlerde maksimum çözünürlük miktarı da belirleniyor.

Temel pakette maksimum SD (Standart Definiton) kalitede içerik izleyebiliyorsunuz (480p veya 576p).

Standart pakette maksimum HD (High Definition) kalitede içerik izleyebiliyorsunuz (720p veya 1080p).

Premium pakette maksimum Ultra HD (Ultra High Definition) kalitede içerik izleyebiliyorsunuz (2180p)

Netflix’te düşük çözünürlük sorununun çözümü:

Netflix’in internet sitesi ya da mobil uygulamasında görüntü kalitesini sabitlemek mümkün. Eğer görüntü kalitesini sabitlerseniz, anlık izleme yaparken internet bağlantınız kötüyse videolarda donmalar yaşayabilirsiniz. İnternet bağlantı hızınız 5 Mbps veya daha yüksekse, Standart ya da Premium paketlerden birisini kullanıyorsanız, aşağıdaki ayarları yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Netflix varsayılan çözünürlüğünü ayarlamak (İnternet sitesi):

Netflix.com’da aboneliğinize giriş yapın, ayarlama yapmak istediğiniz profilinizi seçin,

Sağ üst köşedeki profil resminin yanındaki ok işaretine tıklayıp, açılan menüden Hesap seçeneğine tıklayın,

Profilim’e tıklayın,

Aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olana tıklayın:

Düşük (300 MB/s), Orta (700 MB/s), Yüksek (3 GB/s ila 7GB/s), Otomatik

Düşük (300 MB/s), Orta (700 MB/s), Yüksek (3 GB/s ila 7GB/s), Otomatik Kaydet’e basıp çıktıktan sonra 8 saat içinde varsayılan çözünürlüğünüz değişecek.

Netflix mobil uygulaması üzerinden ayar yapacaksanız şu adımları takip edin:

Netflix uygulamasını açın, Menü simgesine dokunun,

Uygulama Ayarları’na dokunun,

Hücresel Veri Kullanımı’na dokunun

Aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olana tıklayın:

Sadece Kablosuz (Wi-Fi ağına bağlıyken izleme yapmanıza izin verir)

(Wi-Fi ağına bağlıyken izleme yapmanıza izin verir) Otomatik (Veri hızına göre dengelenen görüntü kalitesi sunar, 1 GB veri ile yaklaşık 4 saat içerik izlenebilir)

(Veri hızına göre dengelenen görüntü kalitesi sunar, 1 GB veri ile yaklaşık 4 saat içerik izlenebilir) Veri tasarrufu (1 GB mobil veri ile yaklaşık 6 saatlik içerik izlenebilir)

(1 GB mobil veri ile yaklaşık 6 saatlik içerik izlenebilir) Maksimum veri (Hücresel bağlantı hızınıza göre çözünürlük anlık olarak mümkün olan en yüksek seviyeye getirilir. Eğer mobil veri paketiniz kısıtlıysa tavsiye edilmez. 20 dakika da 1 GB veya daha yüksek veri tüketimi yapar)

Not: Eğer bu ayarları yaptığınız sırada aktif bir indirme işleminiz varsa ayar değiştiremezsiniz. Tüm indirme işlemleri tamamlandıktan sonra ayarlama yapmanız tavsiye edilir.

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