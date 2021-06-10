Netflix'in yeni yerli filmi olarak karşımıza çıkacak Geçen Yaz'ın ilk fragmanı yayınlandı. 1996 yılında geçen film, mutluluk ile hüznü bir arada yaşatma potansiyeline sahip.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın servisi Netflix, yeni bir yerli film ile abonelerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sen Kimsin?, Yarına Tek Bilet, Annemin Yarası gibi filmlerin de yönetmeni olan Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Geçen Yaz, 9 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

Filmin yapımcısı olan OGM Pictures, Eylül 2020'de yapmış olduğu paylaşımda filmin orijinal isminin "Summer ‘96" olduğunu ifade ederken; 1996 yazının anlatılacağını, senaryosunun Sami Berat Marçalı tarafından kaleme alındığını ifade etmişti. Şimdi ise Netflix Türkiye'de Geçen Yaz olarak yer alacak filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Geçen Yaz'ın başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer gibi tecrübeli isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Netflix'in Geçen Yaz için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin güneyinde 1996’nın yaz aylarında geçen hikâye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan, eninde sonunda hüznü de tadacak olan bir grup gencin hikâyesini konu alıyor. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır. Artık 16 yaşına girmiş aşka dair yeni duygular ve yeni deneyimler yaşamak istemektedir. Deniz Aslı’ya yakınlaşmaya çalışırken, aynı mahallenin ortalığı kasıp kavuran, son derece yakışıklı ve sportif genci Burak’ın da Aslı’yla ilgilendiğini fark eder. Her karakterin midesinde uçuşan kelebekleri izlerken, aynı zamanda ilk kalp kırıklığına ve ergenliğin başlangıcına şahit olacağız."

Geçen Yaz fragman