Netflix'in popüler Türk dizilerinden bir tanesi olan Hakan: Muhafız'ın üçüncü sezonu yayınlandı. İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan dizinin 3. sezonu, bugün itibarıyla Netflix'ten izlenebiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Geleneksel televizyon alışkanlığımızı değiştirmeyi başaran Netflix, sunduğu binlerce içerikle abonelerinin gönüllerinde taht kurmayı başarıyor. Kendi içeriklerinin yanı sıra lisanslı içeriklere de sahip olan Netflix'te, aradığınız tüm türlerdeki içeriklere anında erişebiliyorsunuz.

Netflix, diğer ülkelerde olduğu kadar Türkiye'de de popüler bir platform. Bu bağlamda Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olarak yayınlanan ve en çok izlenen Türk dizilerinden bir tanesi de Hakan: Muhafız.

İlk sezonu 14 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Hakan: Muhafız, yayınlandığı ilk dönemlerde Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İzleyicilerin ilgisini görmezden gelmeyen Netflix, Hakan: Muhafız'ın ikinci sezonunu geçtiğimiz nisan ayında abonelerinin beğenisine sundu. İzleyicilerin bir solukta izleyip bitirdiği Hakan: Muhafız'ın an itibarıyla da üçüncü sezonu ile Netflix'te yayınlandı.

Hakan: Muhafız, İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan'ın hikayesini konu alıyor. Normal bir yaşam sürerken kendisine verilen görevle hayatı değişen Hakan, bir anda 15 milyonluk İstanbul'un koruyucusu haline geliyor. Muhafız lakabını da bu görev nedeniyle alan Hakan, İstanbul'u ölümsüzlerden korumaya çalışıyor.

Hakan: Muhafız 3. sezon tanıtım videosu