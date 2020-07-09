Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın platformu Netflix, ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 4. sezonunu yayınladı. 4. sezon ile birlikte Hakan: Muhafız, ekranlara veda edecek.

Netflix Orijinal’in ilk Türk yapımı olan Hakan: Muhafız, ilk üç sezonuyla yer yer eleştirilip yer yer övülse de genel anlamda tüm dünyada beğeni topladı ve milyonlarca Netflix abonesi tarafından izlendi.

Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezonu, 4. sezon için beklentileri artıran bir final ile sona ermişti. Netflix Türkiye, kısa süre önce paylaştığı “İlk yolculuğun sonu. #HakanMuhafız son sezonuyla şimdi sadece Netflix’te” tweetiyle Hakan: Muhafız’ın 4. ve final sezonunun yayınlandığını duyurdu.

Bilmeyenler için hatırlatalım; Hakan: Muhafız’da, günümüz İstanbul'unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden Hakan’ın (Çağatay Ulusoy), ‘ölümsüzler’ olarak bilinen düşmanlara karşı şehri koruma çabasını izliyoruz.

Dizide Çağatay Ulusoy’un dışında Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan gibi pek çok ünlü isim bulunuyor. Eğer Hakan’ın yolculuğunu tamamlayacağı 4. ve final sezonunu hemen izlemek isterseniz buraya tıklayarak Hakan: Muhafız’ın Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

Hakan: Muhafız 4. sezon fragmanı