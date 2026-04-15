Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu ve ilk posteri paylaşıldı. Aragorn'u kimin oynayacağı belli oldu.

Tarihin en çok sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi’nin hayranların heyecanla beklediği yepyeni bir filmi geliyordu. Bu film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ismiyle piyasaya sürülecek ve Gollum’u canlandıran Andy Serkis tarafından yönetilecekti. Peter Jackson da yapımcılar arasında yer alacaktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bugün ise The Hunt for Gollum filmiyle ilgili heyecanımızı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Warner Bros., Cinemacon etkinliği kapsamında filmin oyuncu kadrosunu resmen bizlerle buluşturdu, ilk posterini paylaştı. Böylece Aragorn’u kimin oynayacağı da belli olmuş oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Lord of the Rings Hunt for Gollum oyuncu kadrosu ve ilk posteri:

Efsanevi üçlemede Viggo Mortensen tarafından canlandırılan ikonik karakter Aragorn’a, yeni filmde Belfast, The Fall Grinin Elli Tonu gibi yapımlardan tanınan Jamie Dornan hayat verecek. Öte yandan Kate Winslet’in Marigol olarak, Leo Woodall’ın da Halvard olarak kadroya katıldığını göreceğiz.

Tabii ki sevilen oyuncular da ikonik rolleri için geri dönüyor. Andy Serkis yine Gollum’u canlandıracak. Ian Mckellen Gandalf olarak, Lee Pace Thranduil olarak ve Elijah Wood Frodo Baggins olarak geri dönecek.

Lord of the Rings Hunt for Gollum ne anlatacak?

Film, The Hobbit ila Yüzük Kardeşliği filmleri arasında geçen bir yapım olarak gelecek. Aragorn’un Gollum'u yakalama ve yüzüğün yerini Sauron'dan gizleme arayışı anlatılacak. Aragorn’un daha genç yıllarını ve ilk maceralarını ele alacak.

Lord of the Rings Hunt for Gollum ne zaman vizyona girecek?

Lord of the Rings Hunt for Gollum filmi, 17 Aralık 2027 tarihinde dünya çapında sinemalarda vizyona girecek.