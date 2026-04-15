Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri "Kulaklığım Olmadan Asla!" Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'un Oyuncu Kadrosu ve İlk Posteri Paylaşıldı: Aragorn'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu [Video]

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi’nin hayranların heyecanla beklediği yepyeni bir filmi geliyordu. Bu film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ismiyle piyasaya sürülecek ve Gollum’u canlandıran Andy Serkis tarafından yönetilecekti. Peter Jackson da yapımcılar arasında yer alacaktı.

Bugün ise The Hunt for Gollum filmiyle ilgili heyecanımızı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Warner Bros., Cinemacon etkinliği kapsamında filmin oyuncu kadrosunu resmen bizlerle buluşturdu, ilk posterini paylaştı. Böylece Aragorn’u kimin oynayacağı da belli olmuş oldu.

İçerikten Görseller

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'un Oyuncu Kadrosu ve İlk Posteri Paylaşıldı: Aragorn'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu [Video]
Lord of the Rings Hunt for Gollum oyuncu kadrosu ve ilk posteri:

Efsanevi üçlemede Viggo Mortensen tarafından canlandırılan ikonik karakter Aragorn’a, yeni filmde Belfast, The Fall Grinin Elli Tonu gibi yapımlardan tanınan Jamie Dornan hayat verecek. Öte yandan Kate Winslet’in Marigol olarak, Leo Woodall’ın da Halvard olarak kadroya katıldığını göreceğiz.

Tabii ki sevilen oyuncular da ikonik rolleri için geri dönüyor. Andy Serkis yine Gollum’u canlandıracak. Ian Mckellen Gandalf olarak, Lee Pace Thranduil olarak ve Elijah Wood Frodo Baggins olarak geri dönecek.

Lord of the Rings Hunt for Gollum ne anlatacak?

Film, The Hobbit ila Yüzük Kardeşliği filmleri arasında geçen bir yapım olarak gelecek. Aragorn’un Gollum'u yakalama ve yüzüğün yerini Sauron'dan gizleme arayışı anlatılacak. Aragorn’un daha genç yıllarını ve ilk maceralarını ele alacak.

Lord of the Rings Hunt for Gollum ne zaman vizyona girecek?

Lord of the Rings Hunt for Gollum filmi, 17 Aralık 2027 tarihinde dünya çapında sinemalarda vizyona girecek.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com