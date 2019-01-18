Dünyanın en büyük video yayın platformlarından Netflix'in hisse senetleri %2 düşüş yaşadı.

Birkaç yatırımcının ilk çeyrekteki düşük beklenti gelirlerine bakması sebebiyle Netflix’in hisse senetleri cuma günü %2’den fazla düşüş yaşadı. Yatırımcılar, ‘The Crown’ ve ‘Black Mirror’ gibi popüler dizileri ve son dönemde artırdığı fiyatlarıyla video yayın platformunun daha ‘güçlü olmasını’ bekliyordu.

Bir Bernstein analisti, müşterilerine yazdığı notta “Son günlerde konuştuğumuz birçok yatırımcı, fiyat artışının, nakit akışını da artırmasını bekliyordu. Fakat bu olmadı” dedi.

Yine de Netflix, FAANG hisselerinde %30 dalgalanmayla en iyi performansı sergilemeye devam ediyor. Hisse senetleri kısa bir süre önce, önümüzdeki 12 ay boyunca beklenen kazanımların yaklaşık 83 katı işlem gördü. Yüksek kazanç katları ile işlem gören hisse senetleri, büyüme hedefleri kaçırılırsa, satılma eğilimine giriyor.

Netflix, son yıllarda küresel ölçekte de açılmalar yaşayarak büyüdü fakat büyüme, borçları da beraberinde getirdi. Şirketin uzun dönemli borcu, 2018’in sonlarında 10,36 milyar dolara yükseldi. Bu borç 2016’da 3,36 milyar dolar düzeyindeydi.

Bir Wedbush analisti “Eğer Netflix yıllık serbest nakit akışını 1 milyar dolara yükseltebilirse, borçları da 13 milyar dolara yükselecektir ve bu borcun kapanması da 2026 yılını bulacaktır” dedi.

Şirket ise 2019’da bekledikleri serbest nakit akışının 2018’deki ile benzer olduğunu fakat her yıl ilerleme kaydettiklerini söyledi.