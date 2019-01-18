Netflix'ten ‘Hakan: Muhafız’ Dizisinin İzlenme Rakamları

Genellikle dizilere ait verilerini paylaşmamayı tercih eden Netflix, 2018’in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklamada bazı dizilere ait rakamlar da verildi.

Netflix, orijinal dizilerinin izlenme sayılarını açıklamayı seven bir firma değil. Yine de zaman zaman istisnalar yapabiliyor. Dün paylaşılan 4. çeyrek verileri arasında ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin izleyici sayısı verisi de yer alıyor.

Dizinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtiliyor. Dizinin başarısı Netflix’i de sevindirmişti ve dizi 2., 3. ve 4. sezonları için de onay almıştı.

Hakkındaki bilgiler açıklanan diğer diziler ise şöyle: İspanya’dan Elite isimli dizi 20 milyon, İngiliz Bodyguard dizisi 10 milyon ve İtalya’dan Baby dizisi de 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix’in filmi Bird Box da dört haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı. Netflix, içeriklerinin izlenmesi olarak herhangi bir bölümünün yüzde 70’inin izlenmesini esas alıyor.

Netflix’in toplam abone sayısının da 140 milyona yaklaştığı açıklanırken, geçen yılki yeni abone sayısının 5,6 milyon olduğu belirtildi. Netflix’in bir yılda kazandığı yeni ücretli abone sayısı 22,9 milyon olurken şirketin uluslararası kullanıcı sayısı 80,7 milyon oldu. 7,1 milyon kişi de ücretsiz deneme aboneliği sürecinde yer alıyor.