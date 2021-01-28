Netflix'in Sandman Serisinde Rol Alacak Oyuncular Açıklandı

Çizgi roman tarihinin köşe taşları arasında yer alan The Sandman'in Netflix uyarlamasında geri sayım devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Ünlü yazar Neil Gaiman'ın çok sevilen grafik roman serisi The Sandman, ilk yayınlandığı dönemden bu yana büyük ilgi görüyor. Yıllardır en çok satılan seriler arasında yer alan yapım, Constantine ve Lucifer gibi karakterlerin de ilk karşımıza çıktığı yerdi.

Uzun yıllardır hayranlarının dizi haline gelmesini beklediği The Sandman serisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin başrolünde yer alacak isim Tom Sturridge olarak açıklandı. Ayrıca dizinin konusu da paylaşıldı.

Kadro dikkat çekici isimlerle dolu

Dizinin başrolünde rüyalar lordu Morpheus karakteriyle Tom Sturridge yer alacak. Lucifer dizisindeki baş karakterle çizgi romanlarda aynı kişi olan Lucifer'ı ise Gwendoline Christie canlandıracak. Charles Dance ise Roderick Burgess rolü ile karşımızda olacak.

Normalde kızılımsı saçlara sahip bir karakter olan Lucien yerine Lucienne rolüyle Vivienne Acheampong'u göreceğiz. Kendisi bir nevi baş karakterin sağ kolu olacak.

Serinin dikkat çekici kötülerinden biri olması beklenen Korintli (dilimize böyle çevirilmişti) karakterini ise Boyd Holbrook oynayacak. Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar da yapımda Habil ve Kabil olarak karşımıza çıkacak.

Yapımın konusu belli oldu

Dizinin resmi sinopsisi, bu dünyaya yabancı olanlara temel yapıyı anlatmakta oldukça başarılı. Warner Bros'un ve Netflix'in kullandığı ihtişamlı dili bir kenara bırakmak gerekirse, Düşler Alemi'nin Efendisi olan Morpheus'un hayatı boyunca insanlıkla olan etkileşimlerini, etkilediği olayları ve pişmanlıklarını göreceğiz.

Oyuncu seçimlerine baktığımızda hikayenin özellikle Bebek Evi çizgi romanından esinlenilerek hazırlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca dizinin yapımcı kadrosunda da Gaiman, Allan Heinberg, David S. Goyer gibi isimlerin de yer alacak olması beklentilerin tavan yapmasına neden oluyor. The Sandman dizisinden sizin beklentileriniz neler?