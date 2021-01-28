Netflix, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada önümüzdeki dönemlerde Tomb Raider ve Kong: Skull Island'ı konu alacak iki yeni anime üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Henüz yapım aşamasında olan bu animeler, Monstreverse yani canavar evreni ile ünlü Legendary Entertainment ortaklığında yapılacak.

Dijital yayın platformu Netflix'ten Kong: Skull Island'ı konu alacak yeni bir anime geliyor. Legendary Entertainment ortaklığında yapılacak yeni anime, prodüksiyon şirketinin Godzilla animesi ile başlattığı canavar evreninde geçecek.

Netflix, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yeni bir duyuru yapmış ve efsane oyun serisi Tomb Raider konulu bir anime üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şirketin yeni hedefi, devasa goril Kong'u ve dünyada yol açtığı kaosu konu alacak yeni bir anime yapmak.

Netflix, anime koleksiyonunu genişletiyor

Legendary Entertainment, 2014 yılında Godzilla serisi ile anime dünyasına adım atmış, kendi canavar evreni olan Monsterverse'ü yavaş yavaş oluşturmaya başlamıştı. Anime, önümüzdeki Mart ayında çıkması beklenen Godzilla vs Kong ile birleştikten sonra Skull Island macerası başlayacak ve yeni yapımda bol bol dev goril Kong’u göreceğiz.

Netflix ise anime yapımcılığına yaklaşık 2019 yılında önem vermeye başlamıştı. Şirket, 2019 ve 2020 yılları arasında neredeyse 100 milyondan fazla evde anime izlendiğini belirtmiş, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek için Japon merkezli Anime & Company adlı şirketle ortaklık imzalamıştı.

Netflix, yaptığı açıklamada çok fazla detay vermedi. Bu yüzden de Skull Island animesinde seslendirmeleri kimin yapacağı, yayın tarihinin ne zaman olacağı ve hangi türde bir anime olacağı bilinmiyor. Ancak Kong'un önceki hikayelerine baktığımız zaman aksiyon dolu bir anime beklemek son derece doğru bir tahmin olur.