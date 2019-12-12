Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu Netflix, Hindistan’da uzun vadeli abonelik planlarını test ediyor. Yeni kullanıcılara üç aylık abonelikte yüzde 20 indirim sağlayan şirket, 12 aylık abonelik planında ise yüzde 50 oranında indirim teklif ediyor.

Kütüphanesinde dizilerden filmlere, belgesellerden animasyonlara kadar farklı türde binlerce içerik bulunan Netflix, giderek kızışan streaming yayın piyasasında tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla çok önemli bir adım attı.

ABD’li şirket, şu sıralar Hindistan’da indirimli fiyata uzun vadeli abonelik planlarını test ediyor. Yeni kullanıcılara, platorma kayıt olurken üç aylık abonelikte yüzde 20 indirim, altı aylık dönemde yüzde 30 indirim ve 12 aylık abonelikte yüzde 50 indirim sunan Netflix, yeni planıyla platforma çok daha fazla kullanıcıyı çekmeyi hedefliyor.

Netflix, yıllık abonelik alana yüzde 50 indirim sağlayacak

Netflix’in yeni abonelik modeli şu an için yalnızca Hindistan’da geçerli. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir şirket sözcüsü, “Üyelerimizin aynı anda birkaç ay için ödeme yapabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu sadece bir test; ancak insanlar bu planı yararlı bulursa, daha geniş kitlelere yayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Hindistan’da olan Netflix Genel Müdürü Reed Hastings, 2019 ve 2020’de Hint içeriğine yapılacak toplam yatırımın 400 milyon doları bulacağını açıklamıştı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, 30'dan fazla yayın servisiyle bu alanda oldukça rekabetçi bir piyasaya sahip.

En fazla tercih edilen platformlar arasında Disney Hotstar, Amazon Prime Video, Zee5, Alt Balaji, MX Player, Eros Now, Viacom18 Voot ve Sony Liv bulunuyor. Raporlara göre Hindistan’daki streaming yayın pazarı, 2023 yılına kadar 1,6 milyar dolara ulaşacak.