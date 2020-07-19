Çevrimiçi yayıncılık sektörünün en önemli aktörlerinden olan Netflix, kendi film serisini yaratmayı planlıyor. Bu seri James Bond filmleriyle benzer özelliklere sahip olacak.

Netflix, hem kadro hem de bütçe anlamında en büyük orijinal yapımlarından biri için hazırlıklarını sürdürüyor. Devasa bütçeli The Gray Man adlı bu yapımda yönetmen koltuğunu Avengers: Endgame’in yönetmenleri alacak. Gelen haberlere göre Netflix’in bu yapımdan farklı beklentileri var.

Daha önce yapımların telif kiralamaları nedeniyle oldukça ciddi paralar ödeyen, bir noktadan sonra kendi orijinal içerikleriyle ilerlemeyi planlayan Netflix, The Gray Man’i James Bond filmleri havasında bir seriye dönüştürmeyi planlıyor.

Telif yoksa masraf da yok

Bugün kapalı gişe oynayan film serileri denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Marvel, ilk Demir Adam filmi de dahil olmak üzere o zamanki filmlerden pek de bir şey kazanamamıştı. Avengers serisinin ortaya çıkması da telif ödemek yerine haklarına sahip oldukları karakterlerden para kazanma fikrinin sonucuydu.

Benzer bir mantığa sahip olan Netflix de kendi serisini oluşturmayı amaçlıyor. The Gray Man adlı film, serinin fitilini ateşleyecek. Yönetmen koltuğunu Russo kardeşlerin paylaşacağı yapımda başrolleri ise Chris Evans ve Ryan Gosling paylaşacak.

Filmde dünyanın dört bir yanında öldürme yarışına girmiş olan iki CIA tetikçisi olan Gentry(Gosling) ve Hansen’i(Evans) göreceğiz. Her şey platformun istediği gibi giderse, Gentry karakterine odaklanmış bir film serisi karşımıza çıkacak. Yıllar önce film ilk planlandığında rol için Brad Pitt düşünülüyordu.

Sinemayla rekabet edebilecek

Seriyle ilgili açıklama yapan Joe Russo, Deadline’a verdiği röportajda amaçlarının sinemada gösterime giren herhangi bir yapımla rekabet edebilmek olduğunu ifade etmişti. Gosling ve Evans’ın katılımının kendileri için rüya gibi olduğunu söyleyen yönetmen, merkezinde Ryan Gosling’in yer aldığı bir evren oluşturmak istediklerini belirtti.

Russo kardeşlerin kafasındaki evrenin ekranlara yansıyabilmesi için ilk filmin başarılı olması gerekiyor. Netflix de böylece kendi serisine kavuşacak ve rakiplerine karşı bir avantaj elde edecek. Filmin ne kadar başarılı olacağını ise hep birlikte göreceğiz.