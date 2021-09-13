Yılmaz Erdoğan'ın uzun bir süre önce çekimleri için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ara verdiği yeni Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı.

Netflix, yakın zamanda yeni bir Türk yapımını izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce Gönül İşleri ve Çok Uzak Fazla Yakın gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli bu filmin heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda, geçtiğimiz aylarda Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? isimli filmiyle büyük ses getirmeyi başaran Yılmaz Erdoğan, bir başka usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

Netflix'te yayınlanacak Kin filminin fragmanı:

8 Ekim tarihinde yayınlanacak bu film, fragmandan da anlaşılacağı üzere bir ailenin intikam hikayesini anlatıyor. Başkomiser rolündeki Yılmaz Erdoğan, kendisini öldürmeye çalışan bir taksiciye nefsi müdafa yaptıktan sonra kendisini büyük bir soruşturmanın içinde bulur ve hem kendini hem de ailesini kurtarmak için mücadele vermeye başlar.