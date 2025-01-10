Netflix, üzerinde çalıştığı yeni bir teknoloji için patent aldı. Bu teknoloji, dizi ve filmler için kullanıcı özelinde fragmanlar oluşturulmasını sağlayacak. Özelliğin kullanılabilir olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, çok ilginç bir teknoloji için patent aldı. Gelecekte kullanıma sunulacağı düşünülen bu patent, kullanıcıların Netflix deneyimlerini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Netflix'in yeni patenti, kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre klipler ve fragmanlar oluşturulmasını sağlıyor. Böylelikle bir dizi veya film için size gösterilen fragman ile başka bir kullanıcıya gösterilen fragman aynı olmayacak. Bu ne işe yarayacak derseniz şöyle açıklayabiliriz; bu teknoloji ile izlediğinizde sevebileceğiniz içerikler için çok daha iyi fragmanlar görmüş olacaksınız.

Her kullanıcıya özel "tanımlayıcı" oluşturulacak

Netflix'in yeni patenti, her kullanıcı için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturuyor. Bu tanımlayıcılar, geçmişte izlediğiniz dizi ve filmleri baz alıyor. Ayrıca sonraki dönemlerde izleyeceğiniz dizi ve filmler, tanımlayıcınızın buna göre değişmesini sağlayacak. Zamanla neyi sevebileceğinizi daha iyi anlayan tanımlayıcı algoritması, bir dizi veya film için size özel klip ve fragman oluşturacak. Böylelikle herkes için yayımlanan fragman sizi sarmamış olsa bile size özel oluşturulan fragman, söz konusu yapımın aslında beklediğinizden çok daha iyi olup olmadığını anlamanızı sağlayacak.

Bu arada; Netflix'in yeni planlarının henüz erken aşamada olduğunu da söyleyelim. Neticede şirketler, her yıl onlarca, belki de yüzlerce patent alıyorlar ancak bunların sadece bir bölümü son kullanıcıya ulaşıyor. Hâl böyle olunca bu haberimizde anlattığımız özelliğin bir gün kullanıma sunulup sunulmayacağına ilişkin bir şey söylemek mümkün değil.