Netflix'in geçtiğimiz ay 23 Ekim'de yayınlanan satranç temalı dizisi The Queen's Gambit, eBay'deki satranç takımlarının satışını 3 kat artırdı. Ayrıca online satranç oynayabileceğiniz Chess.com'un da günlük yeni kullanıcı sayısı 5 kat artmış durumda.

Geçtiğimiz ay Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada büyük ses getiren The Queen's Gambit dizisi, e-ticaret ve online satranç siteleri için de olumlu yansımış görünüyor. Beth Harmon'ın dünyanın en büyük satranç oyuncularından biri olma sürecini işleyen dizi, ABD'li e-ticaret sitesi eBay'de satranç takımı satışlarını 3 katına çıkardı. Diziyi izleyip satranca olan ilgisi artan kişiler, gerek kendileri gerekse de aile bireyleri için satranç takımı almaya başladılar.

Online satranç sitelerinde de artış var

Evine gerçek bir satranç takımı almak istemeyen pek çok kişi de online satranca yönelmeye başladılar. Chess.com ve Chess uygulamasına gelen günlük yeni üye sayısında 5 kat artışa neden olan The Queen's Gambit, bir süre daha Chess'e fayda sağlayacakmış gibi görünüyor. Chess.com'un iş geliştirme direktörü Nick Barton, uygulama ve web sayfasına kasım ayından beri neredeyse her gün 100 binden fazla yeni üye kayıt olduğunu söyledi.

Son günlerde sürekli tüm zamanların rekorunu kıran web sitesi, bu ilgiyi daha da artırmak için Beth Harmon'ın botlarını bile yayına aldı. Bu sayede kullanıcılar, The Queen's Gambit'in ana karakteri Beth Harmon'a karşı satranç oynayabiliyorlar.

Google Trends'e de yansımış durumda

The Queen's Gambit'in satranca olan ilgiyi artırma konusundaki başarısı Google Trends sayfasında da net bir şekilde görünüyor. Webrazzi'nin ABD için yaptığı Google Trends araştırmasında dizinin yayınlandığı 23 Ekim tarihinden sonra "Chess" aramasında büyük bir artış olduğu gözlemleniyor. Uluslararası Satranç Federasyonu da şu anda yaklaşık 1 milyar akıllı telefonda satranç uygulaması olduğunu belirtiyor. Özellikle salgın ortaya çıktığından beri online olarak oynanan satranç sayısında yüzde 50 artış yaşandığı açıklandı.