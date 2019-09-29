Çıktığı gün milyonlarca kişinin izlediği ve bir sonraki sezonu bekleyişe koyulduğu Stranger Things, Netflix'in en sevilen dizileri arasında bulunuyor. Dizinin resmi sosyal medya sayfaları, profil fotoğraflarını değiştirdi.

Netflix'in en bilindik dizilerinden biri olan Stranger Things'in son sezonu, birkaç ay önce yayınlanmış ve birçok kişiyi ekranlara kilitlemişti. Tabii ki dizinin finalinden sonra dizinin hayranları da bir sonraki sezon için bekleyişe koyulmuştu. Şimdiyse dizinin dördüncü sezonunun yaklaşmış olabileceğine dair belirli ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Dizinin sezon finalinin tam olarak insanları bir sonraki sezonu bekler şekilde bırakacak türden olması, Stranger Things'i takip edenlerde dördüncü sezonun geleceği düşüncelerini ortaya çıkartmıştı. Dizinin hayranları dördüncü sezonun geleceğini düşünüyor olsa da dizinin yapımcıları, konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmamış ve dizi hakkında son derece sessiz kalmışlardı. Bugünse bu sessizlik bozuldu.

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in sosyal medya hesabı, paylaştığı gönderilerle birlikte dizinin daha bitmediği ve devamının geleceğine dair izlenimler veriyor. Stranger Things'in Instagram, Facebook ve Twitter hesapları, profil fotoğraflarını değiştirdi.

Bu görsel fazlasıyla ilginç ve ilk bakıldığında pek de bir anlam ifade etmiyor. En nihayetinde bir korku dizisinin resmi sayfasının profil fotoğrafı olarak korkunç ve ilginç bir şey seçmesi hiç de alışılmadık bir durum değil. Yine de uzun süredir sessizliğini koruyan bir dizinin yapımcılarının böyle bir değişiklik yapması akıllara dördüncü sezon ihtimallerini getiriyor.

Görselin aşağı doğru duran bir saat olduğu konusunda herhangi bir şüpheniz varsa Stranger Things'in resmi Twitter hesabının gönderdiği tweete de göz atabilirsiniz.

Peki, bunların hepsi ne anlama geliyor. Ters durumdaysa 11'i (Eleven?) gösteren saat, birçok kişinin de konuya ilişkin yorumlar yapmasına neden oldu. Joshua Derochie isimli bir Facebook kullanıcısı "Sadece sallıyorum ancak akrep 12'de yelkovan ise 11'de. Bu da 11/12/2019 tarihini gösteriyor olabilir. Yani Noel'den iki hafta önce. Tekrar söylüyorum, tamamen sallıyorum" ifadelerini kullandı.

Şu an için dizinin resmi çıkış tarihinin açıklanmasına son derece uzun bir zaman var gibi görünse de bu teorilerle bile bir beklenti içerisine girmiş durumdayız. Siz dizinin dördüncü sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.