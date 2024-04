2020'de çıkan ilk The Platform yapımının ardından hayranlar, heyecanla ikinci filmi bekliyor.

2019’da çıkış yapan İspanyol yapımı korku filmi The Platform, hayranların büyük beğenisini toplayarak kısa sürede tüm dünya genelinde popüler olmuştu. 2020’de Netflix’te yayınlanan film, bunu büyük ölçüde ilginç konusuna borçluydu.

Netflix, şimdi yaptığı bir paylaşımla filmin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Şirket, The Platform’un devam filminin “çok yakında” geleceğini doğrularken filmden yeni görseller de paylaştı.

“Herkesin gözü yükseklerde”

Netflix’in resmî hesabında yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Gizemli bir figür, Platform'da yeni bir yasa oluşturmayı başardı ama adalet, cehennemde gerçekten uygulanabilir mi? Öyleyse kim uygulayacak? Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği filmin başrollerinde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian yer alıyor.”

Toplumdaki sınıf farklılıklarını kendine özgü bir şekilde ele alan The Platform, dikey şekilde konumlandırılmış, her hücrede iki mahkûmun kaldığı bir hapishanede geçiyordu. Mahkumlara günde sadece bir kez üst kattan aşağıya doğru yemek gönderiliyor, üsttekiler yemeğe ulaşmaya çalışırken aşağıdakiler de vahşileşerek açlıkla mücadele etmeye çalışıyordu. Altta kalanlar, üstten kalan yemekleri değerlendirmek zorundaydı.

İlk filmin ardından The Platform 2’ye yönelik beklenti tavan yapmış durumda. Tabii filmin her geçen gün artan bu heyecanı karşılayıp karşılayamayacağını da çıktığında göreceğiz. Filme yönelik bir çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Sizce The Platform 2, gittikçe büyüyen heyecanı karşılayabilecek mi?

Filmin ilk görselleri, geçtiğimiz yıl paylaşılmıştı: