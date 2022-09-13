Netflix'in Spotify'ın kuruluş hikâyesini, direkt platformun kurucularının gözünden anlatan dizisi The Playlist'ten ilk fragman geldi. Dizinin çıkış tarihi de açıklandı.

Son zamanlarda yapımlarında düşen kaliteyle gündemde olan ve abone kaybetmeye devam eden Netflix, bugün yeni dizisi "The Playlist"in ilk fragmanını yayınladı. İsveç yapımı yeni dizi, günümüzde müzik sektörüne liderlik yapan platform Spotify’ın kuruluş hikâyesini anlatacak.

Sadece 6 bölümden oluşacağı açıklanan yeni dizinin yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen oturuyor. Senaryosu Christian Spurrier tarafından yazılan dizi, oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow’a yer veriyor.

The Playlist fragmanı:

Netflix’in açıklamasına göre The Playlist, büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.

The Playlist, 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.