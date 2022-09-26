Dünyanın en büyük yayın platformlarından olan Netflix, bugün yaptığı bir duyuru ile Helsinki’de yeni bir oyun stüdyosu kurduklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Netflix, mobil oyun dünyasına adım atmış ve ilk 5 oyununu tanıtmıştı. İlk başlarda çok fazla dikkat çeken bu oyunlar birkaç ay sonra pek çok kişi tarafından unutulmuştu. Ancak Netflix yetkilileri yaptıkları açıklamada 2022 yılının sonuna kadar 26 oyun daha yayınlayacaklarını açıklamıştı.

Son aylarda sürekli olarak kullanıcı kaybeden ve sürekli olarak çalışanları işten çıkaran Netflix, bugün yaptığı bir açıklamada yeni bir oyun stüdyosu kurduklarını açıkladı. Stüdyonun başındaki isim ise dünyanın en büyük mobil oyun stüdyolarından olan Zynga ve Electronic Arts’ta bir dönem yöneticilik yapmış Marko Lastikka.

Daha önceki stüdyolarla ortaklaşa çalışacak

Netflix mobil oyun dünyasına ilk girdiğinde Night School Studio ve Boss Fight Entertainment isimli iki oyun stüdyosu ile anlaşmış ve Netflix Games Studio adı altında bu iki şirketi bir araya getirmişti. Ancak şirketin bugün duyurduğu stüdyo tamamen Netflix’e ait olan ilk oyun stüdyosu olma özelliğini taşıyor.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de kurulan oyun stüdyosunun başına, Zynga ve Electronic Arts Mobile’da üst düzey yöneticilik yapmış Marko Lastikka getirildi. Lastikka, Zynga’da çalıştığı süreçte Farmville 2 ve 3’ün, EA’de çalıştığı süreçte de SimCity BuidIt’in yapımında kritik roller oynamıştı. Kendisi aynı zamanda EA Mobile Helsinki stüdyosunun kurucu ortaklarından birisi.

Netflix’in oyunlardan sorumlu departmanının başındaki yetkili olan Amir Rahimi, paylaştığı bir blog yazısından Helsinki’nin mobil oyun dünyası için kritik bir önemi olduğunu ve bu nedenle yeni stüdyonun orada kurulduğunu açıkladı. Stüdyonun tanıtacağı oyunların sadece Netflix kullanıcılarına özel olacağını ve tıpkı önceki oyunlar gibi reklamlar ve oyun içi satın almalar içermeyeceğini belirten Rahimi, bu oyunların çok daha gelişmiş ve ilgi çekici olacağını da söyledi.

Oyun geliştirmenin yıllar sürdüğünü ve Netflix’in oyun endüstrisinde daha ilk yılında olmasına rağmen sağlam adımlar atarak gelecekte çok daha büyük işler başaracağını belirten Rahimi, yakında Helsinki stüdyosunun oyunlarının tanıtılabileceğini de açıkladı.