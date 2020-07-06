Netflix Türkiye, bu ay sonunda izleyicilerle buluşacak Transformers: War For Cybertron Trilogy’nin Türkçe altyazılı fragmanını yayınladı. Yaklaşık 2 dakika uzunluğundaki video, Autobot ve Decepticon robotları arasındaki yıkıcı iç savaşa kısa bir ilk bakış atmamızı sağlıyor.

190’dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcıya hizmet veren Netflix’in 2020 yılında animasyon içeriklerine daha fazla yatırım yapacağını geçtiğimiz günlerde duymuştuk. Bu kapsamda birçok yeni animasyon içeriği yayınlayacak olan firma, bu içeriklerden biri olan Transformers: War for Cybertron Trilogy: Kuşatma’dan yeni bir fragman yayınladı.

Türkçe altyazıyla yayınlanan fragman, Autobot’lar ve Decepticon’lar arasındaki yıkıcı iç savaşı konu alıyor. Transformers evreninin kökenlerinin anlatılacağı bu öyküde, Transformers’ın ana gezegeni olan Cybertron’a da daha yakından bakma fırsatı buluyoruz. Bu videoya geçmeden önce dilerseniz gelin, Transformers: War For Cybertron Trilogy’nin konusuna daha yakından göz atalım.

Transformers: War For Cybertron Trilogy konusu:

Transformers’ı izleyicilerin daha önce hiç görmediği bir şekilde ekranlara taşıyacak olan Netflix dizisi, Autobot ve Decepticon robotları arasındaki iç savaşın son saatlerini konu alıyor. Yapımcılığını Rooster Teeth’in üstlendiği anime serisinin Netflix’te yer alan hikâyesiyse şu şekilde:

“Autobot ve Decepticon robotları arasındaki yıkıcı iç savaşın son saatleridir. Gezegenleri Cybertron'u harap eden bu savaş, kırılma noktasındadır. Liderler Optimus Prime ve Megatron, kendi dünyalarını kurtarmak ve halklarını birleştirmek istemektedir, fakat her ikisi de kuralları kendi belirlemek ister.

Bu çatışmayı bitirmeye çalışan Megatron, Cybertron gezegenindeki tüm yaşamın ve gücün kaynağı olan Allspark'ı kullanarak Autobot'ları ‘yeniden biçimlendirmeyi’ ve böylece Cybertron'u ‘birleştirmeyi’ planlar.

Sayıca ve cephanece kendilerinden üstün olan düşmanın kuşatması altındaki savaş yorgunu Autobot’lar, çaresizce bir dizi karşı saldırı planlar. Bir şekilde her şey yolunda giderse, bu planın sonunda akıl almaz bir seçenek söz konusu olacak ve gezegenlerini kurtarmak için onu öldürmeleri gerekecektir.”

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kuşatma, 30 Temmuz’da Netflix izleyicilerinin beğenisine sunulacak. Yazımızı noktalamadan önce Transformers evrenine farklı bir yorum katacak yapımın bugün yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan, Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebileceğinizi de tekrardan hatırlatalım.

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kuşatma I Resmi fragman: