Elon Musk, Twitter'da yaptığı yeni açıklamada dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'i hedef aldı. Ukrayna-Rusya savaşına yönelik bir paylaşım yapan Musk'ın açıklaması, oldukça dikkat çekiciydi...

Milyarder iş insanı Elon Musk, bugün gündemimizin ana maddelerinden bir tanesini oluşturdu. Zira sabah saatlerinde enflasyon ve kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Musk, bir süre önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet etmesiyle gündem oldu. Bunlarla yetinmeyen Musk, ara yerde Netflix'e de çattı. Elon Musk'ın bugün neden öfke dolu olduğunu bilmiyoruz ancak laf çarpmadığı bi' biz kaldık desek yeridir...

İnternet kullanıcılarının çoğu bilir. Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yapımlarında her ırktan ve cinsel yönelimden karakterlar bulundurmaya özen gösteriyor. Elon Musk tarafından yapılan paylaşım da tam olarak Netflix'in bu hassasiyetine yönelikti. Açık konuşmak gerekirse Elon Musk, özellikle de bugün yaptığı açıklamalarla Rusya-Ukrayna savaşını pek de ciddiye almadığını gösterdi desek yeridir...

İşte Elon Musk'ın Twitter'daki Netflix paylaşımı:

"Netflix, siyahi Ukraynalı bir adamın transseksüel bir Rus askerine olan aşkını film yapmak için savaşın bitmesini beklerken..."

Twitter'daki paylaşımda yer alan fotoğraf, dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından Pablo Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos isimli filmde yer alıyordu... Musk, internette meme olarak bilinen ve her an bir yerlerde görebileceğiniz bu fotoğrafı kullanarak, savaşla ilgili bambaşka bir tartışma oluşturmuş durumda...