Netflix, Güney Kore'de yaptığı yeni program formatlı zombi yapımı Zombieverse'ün fragmanını yayınladı. Yapımın yayın tarihi de açıklandı.

2010’lu yılların ekmek getiren teması zombiler, günümüzde yeniden viralliğe doğru yürümeye başladı. Dünyada yeniden artan zombi popülerliğini gören Netflix de yeni yapımını resmen duyurdu.

Netflix Asya’nın zombi temalı yeni yapımı “Zombieverse”, bir dizi veya film olmayacak, bir eğlence programı olacak. Yapımda insanlar, olabilecek en yüksek düzeyde gerçek dünyaya aktarılan zombi salgınından kurtulmaya çalışacak. Yapımdan ilk fragman da geldi:

Zombieverse fragmanı:

Netflix’in programında katılımcılar, bir stüdyo içinde bulunmuyor. Güney Kore’nin başkenti Seul kentinde mücadele ediliyor. Fragmanda da görebileceğimiz üzere Seul’ün gece hayatıyla ünlü Hongdae sokakları da yapay zombi istilası görüyor.

Programın katılımcıları da rastgele seçilen insanlar da değil. Programda Güney Kore’nin ünlü isimleri yer alıyor. Ro Hung-chul, Lee Si-young, Park Na-rae, DinDin, Billlie, Yoo Hee-kwan, Kim Jin-young, Hong Seoung-wu ve Jonathan ve Patricia Yiombi gibi isimler, Zombieverse’te yer alacak.

Programın amacı ise insanların gerçek bir zombi istilasında nasıl tepki vereceklerinin cevabını aramak. Netflix’in yeni ve türünün ilk örneği olan yapımı Zombieverse, 8 Ağustos’ta yayınlanacak.