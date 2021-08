Zombi filmleri ve dizileri son yıllarda en popüler dönemini yaşıyor. Bunda Netflix orijinal yapımlarının ve platformda yer alan diğer zombi yapımlarının etkisi büyük. Arasanız onlarca örneğini bulabileceğiniz zombi filmleri ve dizileri arasında Netflix dijital platformunda yayınlanan ve öne çıkan bazı yapımları listeledik.

1968 yılında vizyona giren George A. Romero imzalı Night of the Living Dead filmi ile sinema dünyasına kazandırılan zombiler, o günden sonra en önemli korku öğelerinden biri haline geldi. The Walking Dead gibi popüler dizi örnekleri ile beraber zombi yapımlarının sayısı giderek arttı. Bu artışta Netflix orijinal yapımlarının ve platform üzerinden yayınlanan diğer zombi film ve dizilerinin büyük bir etkisi var.

Elbette, Netflix’i açtığınız zaman karşınıza tüm zombi film ve dizileri çıkmıyor ancak türün pek çok önemli örneğine platform üzerinden ulaşmanız mümkün. Netflix’te ne izlesem diyenler, korku türüne başka bir açıdan bakmak isteyenler ya da yalnızca yürüyen ölülerin ürpertici dünyasını izleyerek keyifli vakit geçirmek isteyenler için Netflix Türkiye’de izleyebileceğiniz dikkat çeken zombi dizi ve filmlerini listeledik.

Netflix’te dikkat çeken zombi film ve dizileri:

Filmler: Army of the Dead #Alive Zombieland Ravenous

Diziler: Black Summer Z Nation Zombie Dumb Reality Z Daybreak Kingdom



Zombilerin en eğlenceli hali: Zombieland

Yıl: 2009

Tür: Macera, Komedi, Fantastik

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson

IMDb: 7,6

2009 yılında çekilen ilk filminden sonra 2019 yılında Zombieland: Double Tap isimli bir devam filmi yapılan Zombieland, zombi felaketini mizahi bir dille anlatan en başarılı filmlerden bir tanesi. Netflix Türkiye’de yalnızca ilk film var. Filmde zombi felaketinin ortasında kalmış bir grup insanın başına gelen gerilim ve aynı zamanda eğlence dolu maceraları izliyoruz.

Yeni ve tehlikeli bir dünya: Black Summer

Yıl: 2019 - …

Tür: Aksiyon, Dram, Korku

Yönetmen: John Hyams, Karl Schaefer

Oyuncular: Justin Chu Cary, Jaime King, Christine Lee

IMDb: 6,4

Netflix Original yapımı olan Black Summer dizisi, yaşanan bir zombi felaketinin hemen sonrasında yaşananları anlatıyor. Zombilerin ilk ortaya çıktıkları sırada ailesini kaybeden Rose, bu yeni dünyanın ortasında bir başına kalır. Neyse ki pek çok insan onunla aynı sorunları yaşamaktadır. Hayatta kalmaya çalışmaktan başka hiçbir ortak yönü olmayan bir grup insan, bu tehlikeli dünyada birbirlerini kollamak zorunda kalırlar.

Pandemi etkisi hissedilen bir film: #Alive

Yıl: 2020

Tür: Aksiyon, Dram, Korku

Yönetmen: Il Cho

Oyuncular: Yoo Ah-in, Park Shin-Hye, Bae-soo Jeon

IMDb: 6,3

Netflix Original Kore zombi filmi, 2020 yapımı olduğu için buram buram içinde yaşadığımız pandemi ve teknoloji kokuyor. Nasıl ki pandemi öncesi hepimiz teknoloji sayesinde evden çıkmasak olur diyorduk, filmdeki karakterimiz de önce zombi felaketinin ortasında evden çıkmadan da yaşayabilirim diye düşünüyor. Ancak hepimizin bildiği gibi durum hiç de öyle olmuyor ve karakterimiz karşı apartmandaki komşusu ile birlikte kendini dışarı, zombilerin ortasına atmaya karar veriyor.

Dünyayı kurtaracak bir adam: Z Nation

Yıl: 2014 - 2018

Tür: Aksiyon, Komedi, Dram

Yönetmen: Craig Engler, Karl Schaefer

Oyuncular: Russell Hodgkinson, Nat Zang, Keith Allan

IMDb: 6,7

Z Nation, The Walking Dead rüzgarından etkilenerek yapılan pek çok zombi yapımdan bir tanesi. Kıyaslama yapmadan izlerseniz fena bir dizi değil. Dizi, zombi felaketinden 3 yıl sonrasında geçiyor. Hayatta kalmayı başarmış olan bir grup insan, ansızın bir görevle karşılaşırlar. Görev, zombi virüsüne karşı bağışıklığı olan bir adamı California’ya götürmektir. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılacak bu yolculuk kimse için kolay olmaz.

En yeni zombi filmlerinden: Army of the Dead

Yıl: 2021

Tür: Aksiyon, Suç, Korku

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera

IMDb: 6,0

Netflix’in dumanı üstünde zombi filmi Army of the Dead, oyuncu kadrosu ile pek dikkat çekmese de yönetmeni Zack Snyder olduğu için herkes tarafından hevesle izlemeye başlanacak bir yapım. Merak etmeyin, hevesiniz kısa sürede kaybolacak. Zombilerin işgali altındaki Las Vegas bombalanmadan önce bir gruba, bölgedeki bir kumarhanenin kasasındaki paraları alma görevi veriliyor. Nedense zombiler akıllı, çelimsiz bir kız Rambo gibi davranıyor, dev gibi kaslı adamımız fazla hassas. Finalden anlaşılıyor ki bir de devam filmi çekecekler. Çeksinler bakalım.

Sevimli zombiler: Zombie Dumb

Yıl: 2017 - 2019

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,1

Netflix Türkiye’de izleyebileceğiniz zombi, komedi ve animasyonu bir araya getiren Zombie Dumb dizisi iki sezonluk kısa ama keyifli bir macera sunuyor. Hikayenin kahramanı, ürkütücü bir kasaba tek başına yaşayan bir genç kız. Sıkıcı bir günde, karşısına kendi yaşlarında ve her biri şahsına münhasır olan bir grup zombi çıkıyor. Korkutucu olacağını düşündüğümüz bu karşılama aslında oldukça eğlenceli bir hikayenin kapılarını aralıyor.

Dizi içinde dizi: Reality Z

Yıl: 2020 - ...

Tür: Komedi, Korku

Yönetmen: Claudio Torres

Oyuncular: Ravel Andrade, Harley Yeager, Carla Ribas

IMDb: 5,4

Netflix Original yapımı Realty Z dizisinde, dizi içinde dizi var. Dizide, Yunan mitolojisinde Tanrıların Evi anlamına gelen Olimpos isimli bir reality şov çekiliyor. Set ekibi, bir anda kendilerini karşı koyamadıkları bir zombi felaketinin ortasında buluyorlar. İzleyicilere gösteri sunmak için bir evin içine kapattıkları insanların hayatı ansızın gerçek anlamda bir zombi reality şovuna dönüşüyor. Evin içindekilerin ise son derdi reyting kaygısı oluyor.

Klasik bir zombi hikayesi: Ravenous

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Robin Aubert

Oyuncular: Marc-André Grondin, Monia Chokri, Charlotte St-Martin

IMDb: 5,9

Dilimize Aç Gözlüler olarak çevrilen Netflix Original yapımı Ravenous filmi, Kanada’nın kuzey bölgesinde bulunan Quebec şehrindeki küçük bir kasabada geçiyor. Hikaye, zombi felaketi sonrası hayatta kalan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Klasik bir hikaye diyebiliriz ama zombi sevenler için izlemesi keyifli bir film.

Yalnızca liselilerin hayatta kaldığı bir dünya: Daybreak

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Aron Eli Coleite, Brad Peyton

Oyuncular: Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Sophie Simnett

IMDb: 6,7

Zombieland filmini sevdiyseniz, ondan ‘ilham alınarak’ yapılmış Netflix Original yapımı Daybreak dizisini de seversiniz. Dünyaya bir göktaşı düşüyor ve tüm yetişkinler zombi oluyor. Haliyle ortalık liseli çocuklara kalıyor. Kendi aralarında çeteler kurmuş bu çocuklar arasında Josh, tam felaket öncesi kötü bir şekilde ayrıldığı kız arkadaşını bulmaya çalışıyor. Elbette, ortaya hem gerilim hem de mizah dolu bir hikaye çıkıyor.

Ortaçağ Kore’sinde geçen bir zombi hikayesi: Kingdom

Yıl: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmen: Kim Eun-hee

Oyuncular: Ju Ji-Hoon, Bae Doona, Kim Sungkyu

IMDb: 8,4

Gün geçmiyor ki Koreliler bir zombi yapımıyla daha gönlümüzü fethetmesin. Netflix Original Kore yapımı Kingdom dizisinde, Ortaçağ dönemi Kore’sinde yaşanan bir zombi felaketi izliyoruz. Kore’nin kendine has kültürü çerçevesinde oluşturulmuş bu zombi hikayesi, izleyenleri hem tarihi bir yolculuğa çıkarıyor hem de bugüne kadar izlediğimiz en ürpertici zombi yapımlarından birini sunuyor.

Zombi sevenlerin kaçırmaması gereken, Netflix Türkiye’de izleyebileceğiniz dikkat çeken zombi film ve dizilerini listeledik. Her biri harika ve tür için atılmış önemi adımlar demiyoruz ancak bazıları izledikten sonra etkisinden kolay kolay çıkamayacağınız hikayelere sahipler.