NFT’nin ilk zamanlarında kurulan EtherRock’ın 33 numaralı dijital kaya NFT’si rekor sayılabilecek bir fiyata satıldı. NFT’nin neden bu kadar yüksek bir fiyata satıldığıysa bilinmiyor.

NFT çılgınlığı gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Geçtiğimiz haftalarda Coca-Cola’nın da eski ürünlerini dijitalleştirip NFT olarak satışa çıkarmasının ardından, bu sefer bir kaya NFT’si oldukça yüksek bir rakama satıldı.

Ethereum blok zincirinin ilk NFT’lerinden olan EtherRock, aslında tek bir ürün değil, bu serinin için 100 adet dijital kaya bulunuyor. Meraklıları ise bu kayaları NFT olarak satın alabiliyor.

100 bin dolarak dijital kaya

EtherRocks’ın NFT kayaları, 2017 yılında, bugün milyonlarca dolar değeri olan CryptoPunks’ın NFT’lerinden kısa bir süre sonra kuruldu. 100 adet dijital kayayı uçuk kaçık fiyatlara satmaya çalışan bu proje, son zamanlardaki NFT çılgınlığı sayesinde amacına ulaşmış gibi görünüyor.

EtherRock’ın sattığı kayaların fiyatlarını takip eden bir Twitter hesabı, bu kayalardan 33 numaralı parçanın bugün satıldığını paylaştı. 33 numaralı kayaya ödenen fiyat ise tam 33 ETH, yani güncel fiyata göre 105 bin dolar. Ayrıca serinin diğer dijital kayaları da , son günlerde 50 ila 90 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satıldı. Serinin 1 numaralı parçası ise 1000 ETH yani yaklaşık 3 milyon dolara kendisine alıcı arıyor.

3 milyon dolara kim dijital bir kaya almak ister bilemiyoruz ama geçtiğimiz günlerde CrptoPunks’ın bir NFT’si 3 milyon 800 bin dolara alıcı bulmuştu.