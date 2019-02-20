George R.R. Martin'in kısa hikayesinden uyarlanan bilim kurgu ve korku türündeki dizi Nightflyers iptal edildi.

Son gelişmelere göre henüz birkaç ay önce yayınlanmaya başlayan bilim kurgu ve korku dizisi Nightflyers iptal edildi. Büyük umutla yayın hayatına giren dizi, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden düşük not aldı.

Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin’in kısa hikayesinden uyarlanan dizi bir uzaylı gemisinde geçiyor. Ağır bir tempoda ilerleyen dizinin, 10 bölüm boyunca sorguladığı konu ise insanlığın kurtarılmaya değer olup olmadığı.

Dizinin yayıncı kanalı olan Syfy, dizinin reytinglerinin pek iç açıcı olmadığını gördükten sonra diziyi iptal etme kararı aldı. Dizinin yaratıcısı Jeff Buhler, geçtiğimiz verdiği bir röportajda, yine George R.R. Martin’in yazdığı Thousand Worlds evreninden farklı hikayeleri ele almak istediğini söylemişti. Buhler izleyicilerin tercihleri konusunda ise “Seyirciler artık daha karmaşık ve sınırları daha az belli olan hikayeleri arzuluyor” demişti.