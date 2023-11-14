Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile Bahar Candan'ın gözaltına alındıkları öğrenildi. Kardeşler, kara para aklama ile suçlanıyorlar.

Geçmişte çok daha popüler olan ancak son dönemlerde nispeten sessiz bir yaşam süren sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan'ın gözaltına alındıkları öğrenildi. Edinilen bilgilere göre sosyal medya fenomenleri, bir süredir suçtan elde edilen gelirin aklanması suçlaması ile ilgili olarak aranıyorlardı.

Bahar Candan ile Nihal Candan hakkında gelen haberler çok yeni olduğu için fazla bir detay yok. Ancak geçmişte, bu iki fenomenin "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak insanları dolandıran bir oluşumun parçası oldukları iddia ediliyordu.

Bahar Candan ile Nihal Candan neden gözaltına alındılar?

Edinilen bilgilere göre Candan kardeşler ile ilgili süreç, 26 Eylül 2023 tarihinde başladı. 3 şikayetçi ve 25 mağdurun yer aldığı bir şikâyet dilekçesi üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, olayı incelemeye başladılar. İddialara göre Nihal Candan, insanları dolandıran bir çetenin liderinin sevgilisi ve suç örgütünün de gizli kasasıydı.

Peki bu çete tam olarak ne yapıyordu?

Timur Soykan'ın gündeme getirdiği iddiaya göre çete, insanları dolandırmak için "el koyulan araçlar ucuza" satılıyor yalanını söylüyordu. İnsanları kandırmayı başaran çete üyeleri, piyasanın yüzde 30 ila yüzde 40 altındaki fiyatlara araç satın alma vaadinde bulunuyorlardı. Bir kişinin en fazla 3 otomobil alabileceğini söyleyen dolandırıcılar, bu işlemler karşılığında da yüzde 10 komisyon ücreti talep ediyorlardı.

Hikâyenin devamı malum

Oldukça alıştığımız bir yöntem kullanan dolandırıcılar, tuzağına düşürdükleri bireylerin gözlerini boyuyorlar, kendilerine inandırdıktan sonra da yeni teklifler sunuyorlardı. Dolandırılan bir kişi tanıdığını getirecek, bundan da komisyon alacaktı. Tabii ilk aşamada hiçbir sorun yaşanmadı. Yakın çevresinin bu insanlar sayesinde ev araba sahibi olduğunu görenler de sisteme dahil oldular ve tahmin edebileceğiniz gibi işin sonunda hepsi dolandırıldı.

Bahar Candan ile Nihal Candan, bu olayın neresindeler?

Söz konusu suç duyurusunu kamuoyu ile paylaşan Timur Soykan'a göre şikayetçi olan vatandaşlardan bir tanesi, aralarında Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da olduğu bir ekiple yemeğe gittiklerini söylemişti. Üstelik bu isimlerin, çetenin gizli kasası oldukları iddia ediliyor. Ancak dolandırıcılık girişimi patladıktan sonra Bahar Candan, Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve kendisinin de 12 milyon TL dolandırıldığını söylemişti. Şikâyetçi tarafın avukatı ise bunun göz boyama olduğunu iddia ediyor.

Yüzlerce milyonluk dolandırıcılıktan söz ediliyor

İddialara göre Bahar Candan ile Nihal Candan'ın da içinde olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında 30 milyon TL'lik kayıptan bahsediliyor. Ancak bu rakamın yeni mağdurlar ortaya çıkması ile arttığı ifade ediliyor. Hatta gelinen son noktada "yüzlerce milyon TL"lik dolandırıcılıktan bahsediliyor...

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.