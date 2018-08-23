Nikon'un İlk Tam Çerçeveli Aynasız Kameraları - Z7 ve Z6

Nikon, şirketin ilk tam çerçeveli aynasız kamera sistemleri olma unvanına sahip Z7 ve Z6 modellerini tanıttı. Şirket ayrıca üç yeni lens ve bir yeni lens adaptörünü de duyurdu.

Kamera denince akla ilk gelen markalardan biri olan Nikon, ilk tam çerçeveli aynasız kamera sistemi olan Z Serisi’ni tanıttı. Z Serisi, iki kamera, üç lens ve bir adet lens adaptörü olmak üzere toplam altı parçadan oluşuyor.

Yeni Z Serisi kamera sistemi, beraberinde Z Lens bağlantısını da getiriyor. Şirket, Z lens bağlantısı hakkında yaptığı açıklamada Z lens bağlantısının Nikon’un geleceğe öncülük etmek için kullanacağı bir ışık olduğunu söyledi.

Yeni Z lens bağlantısı, 55mm’lik bir iç çapa ve 16mm’lik kenar odak açıklığına sahip. Bu tasarım, f/0.95 gibi hızlı lenslerin hızlı bir şekilde takılabilmesini mümkün kılıyor. F bağlantılı lensler, FTZ Lens adaptörü sayesinde Z Serisi kameralar ile uyumlu olacak.

Yüksek Çözünürlüklü Aynasız Amiral Gemisi: Nikon Z7

Yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık için geliştirilen Nikon Z7, devrimsel nitelikte bir otomatik netleme özelliği bulunan tam çerçeveli bir aynasız kamera. 45.7 MP’lik arka aydınlatmalı CMOS sensöre sahip kameranın 64-25,600 aralığında doğal ISO değeri bulunuyor.

Düşük Işıkta Yüksek Hız: Nikon Z6

Şirketin açıklamasına göre Nikon Z6, çok yönlü, düşük ışıkta yüksek performans gösteren ve hızlı çekim yapabilen bir kamera olarak geliştirildi. 24.5 MP tam çerçeve sensöre sahip olan kamera, 100-51200 aralığında doğal ISO değerine sahip.

Nikon, yeni kameraları ile birlikte 24-70mm f/4 S, 35mm f/1.8 S ve 50mm f/1.8 S lenslerini de tanıttı. Yeni Nikon S-lens hattı, tıpkı kameralarda olduğu gibi suya ve toz karşı dirençlidir. Lenslerin kontrol halkası, eski nesil lenslere göre çok daha sessiz ve konforlu

Minimum odaklama mesafesi sadece 0.3m olan 24-70mm f/4 S Lens, herhangi bir butona basmaya gerek bırakmayan bir açılıp kapanma mekanizmasına ve flor kaplamaya sahip. Lensin ana odağı yakınlaştırmalı fotoğraf çekimleri.

35mm f / 1.8 S Lens ise yüksek hızlı çekimler, yüksek hassasiyet ayarı ve düşük kumlanmalı çekimler için iki ayrı AF sürücü birimine sahip. 50mm f / 1.8 S Lens ise yüksek kaliteli bokeh efektleri için yeni bir güçlü adım motoru’na (STM) sahip.

Nikon, yeni Z Lens serisi için önümüzdeki birkaç yıl boyunca takip edeceği yol haritasını da yayınladı. Bu yol haritasını aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Nikon FTZ Lens Adaptörü

Yeni Nikon FTZ Lens Adaptörü, piyasada mevcut olan 360 farklı F bağlantılı lensin Z Serisi kameralar ile uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Tıpkı kameralar ve lenslerde olduğu gibi Nikon FTZ Lens Adaptörü de su ve toza karşı dirençli olacak şekilde tasarlandı.

Nikon, Eylül ayında satışa çıkacak Nikon Z7 için fiyat etiketini 3400 dolar (~20 bin 400 TL) olarak belirledi. Kasım ayında satışa çıkacak Nikon Z6’nın fiyatı ise 1996 dolar (~11 bin 980 TL) olacak. 24-70mm lenslerle satın alındığında ise iki kameranın fiyatları sırasıyla 4000 dolar (~24 bin TL) ve 2600 dolar (~15 bin 600 TL) oluyor.

24-70mm f/4 S Lens 1000 dolar (~6000 bin TL), 35mm f/1.8 S Lens ise 850 dolar (~5 bin 100 TL) fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkacak. 50mm f/1.8 S Lens ise 600 dolar (~3 bin 600 TL) fiyat etiketiyle Ekim ayında fotoğrafçılarla buluşacak. Eylül ayında satılacak FTZ Lens Adaptörü’nün fiyatı ise 250 dolar (~1500 TL) olacak.