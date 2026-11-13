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Ford Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları

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Ford, Kasım 2026 döneminde farklı model ve motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Ford'un Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Ford Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ford, Kasım 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere farklı segmentlerde sunduğu model seçenekleriyle alternatifler sunuyor.

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Yeni araç alacaklar için liste fiyatları kadar dönemsel kampanyalar, kredi seçenekleri ve indirim fırsatları da merak konusu. Peki Ford Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Ford modellerinde kampanya var? İşte Ford Kasım 2026 güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Ford Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları
Ford Capri

Ford Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Ford Capri

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Capri 3.211.600 TL -
Explorer 2.322.000 TL -
Puma ST 2.782.900 TL -
F-150 8.004.500 TL -

Ford Binek Modellerinde %4 Takas Desteği ve İlave %2 Avantaj

Ford, Kasım 2026 döneminde Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer ve Capri modellerini satın almak isteyenlere ortak takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında eski aracını Ford yetkili satıcılarına getiren müşteriler %4 takas desteğinden yararlanabiliyor.

Takasa verilen aracın Ford Transit Courier veya Tourneo Courier olması durumunda ise mevcut desteğe ilave %2 avantaj ekleniyor. Böylece toplam takas desteği %6'ya ulaşıyor. Kampanya 7-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

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Araba Ford

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