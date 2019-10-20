İddia: Nokia 8.2, Snapdragon 735 Yonga Setiyle Gelecek

Günümüzde HMD Global çatısı altında bulunan Nokia, akıllı telefon çalışmalarına hızla devam ediyor. Şirketin beklenen yeni telefonu Nokia 8.2 hakkında da ortaya yeni iddialar atılıyor. Son iddiaya göre Nokia 8.2, Snapdragon 735 yonga setiyle ve 5G desteğiyle gelecek.

Nokia’yı bünyesinde barındıran HMD Global’in yakında Nokia 8.1 akıllı telefonunun devamı olan Nokia 8.2’yi tanıtması bekleniyor. Cihaz hakkında ortaya atılan iddiaların tümü, cihazda 5G desteğinin olacağı konusunda hemfikir. Ayrıca Nokia 8.2, HMD Global’ın ilk açılır-kapanır kameralı telefonu da olacak.

Nokia 8.2 hakkında ortaya atılan en güncel iddialara göre telefon, Qualcomm Snapdragon 735 yonga setine sahip olacak. Snapdragon 730 serisinin devamı olacak 735’in yeni jenerasyon yapay zekaya ev sahipliği yapması beklenirken telefonun performansını da büyük oranda artıracağı düşünülüyor.

HMD Global’in Nokia 8.2’yi üç versiyon şeklinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seçenekler 4 GB RAM + 64 GB dahili hafıza, 6 GB RAM + 128 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM + 256 GB dahili hafıza şeklinde sunulacak. Burada Nokia için yine bir ilk bizi bekliyor: Nokia 8.2, şirketin çıkardığı ilk 8 GB RAM’e sahip telefon olacak. Cihazdan beklenen bir diğer şey de iki yıl boyunca yazılım güncellemesi desteğine sahip olması.

İddialara göre Nokia 8.2’in açılır kamerası 32 MP çözünürlüğe sahip olacak ve kutudan Android Q ile çıkacak. Ayrıca telefonun arkasında günümüzde artık alıştığımız çoklu kamera sistemiyle de karşılaşabiliriz. Telefon, dört kameralı kuruluma sahip olabilir. Tabii bu bilgilerin hiçbir kesinliğinin olmadığını hatırlatalım. Şirketin Nokia 8.2’yi ne zaman tanıtacağı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.