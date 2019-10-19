İddia: Mi CC9 Pro’nun Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin bu ay içerisinde piyasaya sürmesini beklediğimiz, 108 MP kamerasıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Mi CC9 Pro hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon Realme X2 modeliyle aynı işlemciyi kullanmasına rağmen X2’den pahalıya satılacak.

Bu yıl oldukça fazla sayıda telefon piyasaya süren Xiaomi, ortaya atılan iddialara göre bu seriye son verme niyetinde değil. Daha önce bu ay içerisinde geleceği iddia edilen Mi CC9 serisinin haberini almıştık. Şimdi ise Mi CC9 Pro’ya ait olduğu söylenen özellikler ve fiyatlar sızdırıldı. Bu iddiaların kaynağı ise Sudhanshu Ambhore (@sudhanshu1414). Ambhore’un ortaya attığı özelliklerin hangi cihaza ait olduğunu net olarak belirtmese de ana kameranın özelliğine baktığımızda bu kameranın Mi CC9 Pro modeliyle ilgili olarak duyduklarımızla eşleştiğini görebiliyoruz.

Mi CC9 Pro, Snapdragon 730G işlemcisini kullanacak

Telefonda su damlası çentiği ve ekran parmak izi tarayıcısı bulunan 6,4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran yer alacak. Daha önce Realme X2’de de gördüğümüz yonga seti olan Snapdragon 730G, Mi CC9 Pro’ya da güç verecek. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak olan telefonun şimdilik başka teknik özelliklerine hâkim değiliz.

Mi CC9 Pro’nun en çok ses getireceği nokta ise elbette kameraları olacak. Arka tarafta üç sensörün yer alacağı telefonda bu kameralardan birincisi tam 108 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kamera Mi MIX Alpha’da bulunanla aynı. Telefon bu kameranın yanına 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ekliyor. Ön tarafta yer alan kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Mi CC9, kutudan çıkar çıkmaz Android 10 ile çalışacak. NFC ve IR Blaster özelliğine sahip olacak cihazın 27 W hızlı şarj desteği olan 4.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. İddialar telefonun 180 gram ağırlığında olacağını da söylüyor.

Mi CC9 Pro ucuz olmayacak

Mi CC9 Pro ucuz bir telefon olmayacak. 8 GB RAM’e ve 128 GB depolamaya sahip olan Realme X2 yaklaşık 270 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Mi CC9 Pro ise neredeyse 100 dolar daha pahalıya kullanıcılara sunulacak. Mi CC9 Pro’nun çıkış fiyatının 367 dolar olması bekleniyor. Xiaomi, telefonun ne zaman çıkacağını duyurmadı, ancak önümüzdeki hafta telefonun tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.