Nokia 9 Pureview'in Tanıtımı Yine Ertelenmiş Olabilir

Nokia'nın 5 kameralı telefonu olan Nokia 9 Pureview'in tanıtımı iyice yılan hikayesine döndü. Tanıtım, şu an için Şubat ayına kalmış gibi görünüyor.

Nokia 9 Pureview’in geçen sene sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyordu. Firma yaptığı açıklamada kamera ile alakalı bazı sorunlar yaşadığını ve cihazı önümüzdeki Şubat ayında MWC 2019’da tanıtacağını duyurmuştu. Daha sonra o kadar beklemeye gerek yok diyen HMD firması, tanıtımı Ocak ayına çekmişti. Ama yılan hikayesine dönen telefonun tanıtımı yine ertelendi.

Firmanın Ürün Şefi Juho Sarvikas attığı tweet ile bu sene MWC 2019’da tanıtacağı ürünlerle alakalı bilgi verirken, bir kaynak ise yaptığı yorumda “Nokia 9 Pureview’in tanıtımı Şubat ayının sonlarına doğru kaldı” dedi.

Başka bir kaynak ise yorumlara devam ederek firmanın bunu inkar etmediğini söyledi. Ayrıca tanıtım için verilen davetiyeler 16 Ocak 2019'u işaret ediyordu. 16 Ocak'ta bir etkinlik düzenlenecek mi, düzenlenirse de o etkinlikte neler tanıtılacak, şu an için belli değil.