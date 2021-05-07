Nokia ve GM, Hırvatistan'da En Popüler Telefon Markalarndan

Nokia ve General Mobile, çoğu tüketici için tercih edilebilir akıllı telefon markaları olarak kabul edilmese de bu iki marka, Hırvatistan'da en popüler markalar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Hırvat tüketicilerin bizim görmediğimiz bir özellik görüp görmediği merak edildi.

"Popüler akıllı telefon markaları" dendiğinde muhtemelen hiçbirinizin aklına Nokia gelmeyecektir. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürülene kadar dünyanın açık ara en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, günün trendlerine ayak uyduramayıp bir de üstüne Windows Mobile gibi hatalı bir tercih yapınca piyasadan silinip gitmişti.

HMD Global, "Nokia" markalı cep telefonu piyasaya sürme haklarını satın aldığında pek çok kişi, Nokia'nın efsanevi bir dönüş gerçekleştirerek yeniden piyasanın söz sahibi markalarından biri olabileceği konusunda umutlanmıştı. Ancak HMD Global tarafından piyasaya sürülen Nokia telefonlar da ilk yıl başarılı bir satış grafiği yakalamış olsa da devam eden yıllarda popülaritesini yeniden günden güne kaybetti.

Nokia, Hırvatistan'daki pazar payını yüzde 210 büyüttü

Peki dünyanın bir yerlerinde hala Nokia markalı akıllı telefonların, en popüler 5 akıllı telefon markasından biri olduğunu söylesek? Balkan Yarımadasının batı kıyısında yer alan Hırvatistan'da Nokia, hala yüzde 4 gibi önemli bir pazar payına sahip ve Hırvatistan'ın en popüler 4. akıllı telefon markası konumunda. Üstelik Nokia, 2021 1. çeyrek itibarıyla Hırvatistan'daki pazar payını yüzde 210 artırmış durumda. Muhtemelen Hırvat tüketiciler, Nokia akıllı telefonlarda tüm dünyanın göremediği bir özellik keşfetmiş durumdalar.

General Mobile, Nokia'dan sonra Hırvatistan'ın en popüler akıllı telefon markası

Hırvat akıllı telefon pazarının zirvesinde tahmin edebileceğiniz gibi Xiaomi, Samsung ve Apple bulunuyor. Buradaki ikinci şaşırtıcı nokta, Hırvatistan'daki en popüler 5. akıllı telefon markasının General Mobile olması. General Mobile, 2021 1. çeyrekte pazar payının yüzde 27'sini kaybetmiş olsa da toplamda yüzde 3 pazar payı ile en popüler 5. akıllı telefon markası olmayı başarıyor.