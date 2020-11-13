Sıfır ya da İkinci El Nokia Tuşlu Telefon Modelleri

Fiziksel tuşların verdiği rahatlıktan vazgeçemeyenler, bugün klasik haline gelmiş telefonları yeniden kullanmak isteyenler için piyasada hala satılan pek çok Nokia tuşlu telefon modeli bulunuyor. Üstelik eski tasarımını koruyarak günümüze uyarlanmış yeni 3310 efsanesi de hala piyasada satılan modeller arasında.

Bir dönem dünya telefon piyasasının ağır abisi olan Nokia, bugün yerini farklı markalara bırakmış olsa da günümüzde hala fiziksel tuşların kolaylığını arayan, telefon alo desin yeter diyen ve eski modelleri özleyen pek çok kullanıcı var. Bu nedenle piyasada hala satılmakta olan pek çok Nokia tuşlu telefon modeli bulunuyor. Üstelik satılmakta olan Nokia tuşlu telefon modellerinin bazıları ile günümüzde teknolojisine yaklaşmanız da mümkün.

Nokia tuşlu telefon modelleri arasında bir efsane olan ve bugün bile pek çok insanın kullanmaya devam etmek istediği Nokia 3310 modelini, eski tasarımına sadık kalınarak oluşturulan yeni versiyonu ile hala piyasada bulabilirsiniz. Askere giderken, ikinci bir telefon olarak, acil durumlarda kullanmak için ya da koleksiyon amacı ile satın alabileceğiniz Nokia tuşlu telefon modellerini sizin için listeledik. Listede görece daha yeni modeller bulunuyor.

Piyasada bulabileceğiniz Nokia tuşlu telefon modelleri:

Sıfır olarak bulabileceğiniz modeller: Nokia 3310 (2017) Nokia 8110 4G

İkinci el olarak bulabileceğiniz modeller: Nokia 2610 Nokia 2700 Nokia 5130 Xpressmusic Nokia X3 Nokia 2220 Slide Nokia C2-00 Nokia 112 Nokia 220 Nokia 216 Nokia 3310 (2017) Nokia 210



Nokia 3310 (2017):

2000 yılında hayatımıza giren efsane Nokia tuşlu telefon modeli 3310’nun tasarımına sadık kalınarak geliştirilmiş yeni modeli olan Nokia 3310 (2017); 2 MP arka kameraya, video çekme özelliğine, 1200 mAh batarya gücüne ve 85 gram ağırlığa sahip. Bluetooth 3.0 ve microUSB 2.0 ile desteklenen modelin hafızasını microSD kart ile güçlendirmeniz de mümkün. Opera Mini internet tarayıcısı ile internete bağlanabileceğiniz Nokia 3310 (2017) modelinin farklı renk seçenekleri bulunuyor.

Nokia 8110 4G:

Orijinal versiyonu Matrix filmlerinde kullanılınca dünya çapında deliler gibi satan 8110, 3310 gibi yenilenerek piyasaya sürüldü. Halk arasında diğer adı "muz telefon" olan bu modelde WhatsApp desteği bile bulunuyor. Kısaca baştan aşağıya dünü bugüne getirmek isteyenlerin beğenisine sunulan bir model.

İkinci el piyasasında bulabileceğiniz diğer modeller:

Nokia 2610

İlk kez 2006 yılında tanıtılan Nokia 2610, bugün hala piyasada olan Nokia tuşlu telefon modellerinden bir tanesi. Kamera, bluetooth, WLAN gibi özellikleri olmayan 2610, tam anlamıyla alo desin yeter modeli bir cihaz. 970 mAh bataryası ile 300 saat kullanım ömrü ve 91 gram ağırlığı ile kolay kullanım imkanı sunuyor. 3 MB hafızaya sahip olduğu için düzenli olarak mesaj ve arama kayıtlarının silinmesi gerekiyor.

Nokia 2700

İlk kez 2009 yılında tanıtılan Nokia 2700 modeli, 2 MP arka kameraya sahip bir model. Video çekme özelliği de bulunan 2700 modeli, Bluetooth 2.0 ve microUSB 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca microSD kart ile hafızasını güçlendirmeniz de mümkün. 1020 mAh batarya gücü ile gelen model, 85 gram ağırlığa sahip. 3.5 mm jack girişi ile MP3, MP4 ve FM radyo dinleyebilirsiniz.

Nokia 5130 Xpressmusic

İlk kez 2009 yılında tanıtılan Nokia 5130 Xpressmusic modeli, adından da anlaşılacağı üzere MP3, MP4 ve FM radyo dinlemek ve ses kaydı yapmak üzere tasarlanmış bir Nokia tuşlu telefon modeli. Bluetooth 2.0 ve microUSB 2.0 ile desteklenen modelin 2 MP arka kamerası bulunuyor. 1020 mAh batarya gücüne ve 88 gram ağırlığa sahip olan Nokia 5130 Xpressmusic’in hafızası microSD kart ile arttırılabiliyor.

Nokia X3

İlk kez 2009 yılında tanıtılan Nokia X3 modeli; kızaklı gövde yapısı, farklı renk seçenekleri ve üzerinde bulunan müzik kontrol butonları ile dikkat çekiyor. MP3, MP4 ve FM radyo dinleyebileceğiniz model; 3.2 MP arka kameraya ve video çekme özelliğine sahip. Ayrıca Bluetooth 2.1 ve microUSB ile destekleniyor. 860 mAh batarya gücüne ve 103 gram ağırlığa sahip olan Nokia X3’ün hafızasını microSD kart ile arttırabilirsiniz.

Nokia 2220 Slide

İlk kez 2010 yılında tanıtılan Nokia 2220 Slide modeli, kızaklı gövde yapısı ve farklı renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. VGA arka kameraya ve video çekme özelliğine sahip olan model, 860 mAh batarya gücüne ve 93 gram ağırlığa sahip. FM radyo dinleme imkanının yanı sıra dinlediğiniz radyo kanalını yaklaşık 8 dakika kaydetmeniz de mümkün. Model, microSD ya da bluetooth desteği sunmuyor.

Nokia C2-00

İlk kez 2011 yılında tanıtılan Nokia C2-00 modeli, VGA arka kameraya ve video çekme özelliğine sahip. Bluetooth 2.1 ve microUSB ile desteklenen modelin hafızasını microSD kart ile güçlendirmek de mümkün. 1020 mAh batarya gücü ile gelen Nokia C2-00, 74 gram ağırlığa sahip. Çift SIM kart özelliği ile bu küçük cihazda iki ayrı SIM kart kullanma imkanınız var.

Nokia 112

İlk kez 2012 yılında tanıtılan Nokia 112 modeli, VGA arka kamera ve video çekme özelliğine sahip. 1400 mAh batarya gücü ile 840 saat kullanım ömrü sunan modelin ağırlığı ise 85 gram. Bluetooth 2.1 desteği sunan modelin hafızasını microSD kart ile güçlendirebilirsiniz. Nokia 112 ile MP3, MP4 ve FM radyo dinleyebilirsiniz. Benzer modellere göre çok daha kolay bir kullanım sunuyor.

Nokia 220

İlk kez 2014 yılında tanıtılan Nokia 220 modeli, ince tasarımı ve farklı renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. 2 MP arka kameraya ve video çekme özelliğine sahip olan modelin batarya gücü 1100 mAh, ağırlığı ise 83 gram. Bluetooth 3.0 ve microUSB 1.1 ile desteklenen Nokia 220 modelinin hafızasını microSD kart ile arttırmanız da mümkün. Nokia 220 ile MP3, MP4 ve FM radyo dinleyebilirsiniz.

Nokia 216

İlk kez 2016 yılında tanıtılan Nokia 216 modeli, bir ön kameraya ve farklı renk seçeneklerine sahip olması ile dikkat çekiyor. Model; VGA ön ve arka kameraya, video çekme özelliğine, 1020 mAh batarya gücüne ve 82 gram ağırlığa sahip. Bluetooth 3.0 ve microUSB 1.1 ile desteklenen Nokia 216’nın hafızasını microSD kart ile arttırabilirsiniz. Modelin kendi internet tarayıcısı ve mobil uygulamaları ile çok başarılı olmasa da internete bağlanabilirsiniz.

Nokia 210

İlk kez 2019 yılında tanıtılan Nokia 210 modeli, kendi mobil uygulamaları ve tasarımı ile dikkat çekiyor. 0.3 MP arka kameraya, video çekme özelliğine, 1020 mAh batarya gücüne ve 82 gram ağırlığa sahip olan model, Bluetooth 3.0 ve microUSB 2.0 ile destekleniyor. Nokia 210 modelinin en dikkat çeken özelliği ise kendi internet tarayıcısı ve mobil uygulamaları sayesinde 2G bağlantısı ile internete bağlanabiliyor olmanız.

Listede bulunan Nokia tuşlu telefon modellerini farklı alışveriş sitelerinde farklı fiyat ve renk seçenekleri ile bulabilirsiniz. Fiziksel tuşların rahatlığını ve bir dönemin efsanesi Nokia’yı özleyenler listedeki modeller ile günümüz akıllı telefonlarının rahatlığını bulamasalar da keyifli bir telefon kullanım deneyimi yaşayacaklardır.