Cumhurbaşkanından Normalleşme Süreci İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta başlayacak normalleşme süreci hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulunun bugüne kadar yaptığı çalışmaların Kabine Toplantısı'nda inceleneceğini belirten Erdoğan, toplantı sonrası alınan kararların halk ile paylaşılacağını dile getirdi.

1 Mart tarihinden itibaren geçilmesi beklenen normalleşme süreci hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda normalleşme sürecinin il bazında gerçekleşeceği, vaka sayısının az olduğu illerde kısıtlamaların daha hızlı bir şekilde kalkacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta başlayacak normalleşme süreci hakkında yeni açıklamalara bulundu. Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı’nın Kabine Toplantısı için bir sunum hazırlayacağını belirten Erdoğan, nasıl bir yol izleyeceklerini bu toplantı sonrasında halk ile paylaşacaklarını açıkladı.

Otel ve restoranların durumu da toplantıdan sonra belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bizim bir Bilim Kurulumuz var, çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak. Sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim."