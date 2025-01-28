Nothing Phone (3a)’nın özellikleri sızdırıldı. Sızan özellikleri arasında 120Hz ekran, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Nothing, 4 Mart 2025'te Phone (3a) ve Phone (3a) Plus modellerini tanıtmak üzere bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik öncesinde cihazlara ait teknik özelliklerinin bir kısmı sızdırıldı. Sızıntılar yeni modellerle ilgili önemli detayları ortaya çıkardı.

Nothing Phone (3a), yeni ve dikkat çekici özellikleriyle karşımıza çıkmaua hazırlanıyor. Phone (3a), kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yenilikçi özelliklerle donatıldı.

4 Şubat'ta tanıtılacak

Nothing Phone (3a), 6.8 inçlik FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla karşımıza çıkacak. Phone (3a), Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 12GB RAM ile 256GB depolama alanı sunacak. Android 15 işletim sistemi ve Nothing OS 3.1 arayüzü, kullanıcılara sade ve özelleştirilebilir bir deneyim vadediyor. Kamera tarafında ise, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 50MP telefoto kameraya yer verilecek. Ön kameranın ise 32MP çözünürlük sunması bekleniyor.

Phone (3a) Plus modelinin, periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor. Yeni model, 5000mAh batarya kapasitesine ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Aynı zamanda 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi bağlantı seçenekleri de cihazda yer alacak. Sızdırılan kaynaklara göre, 4 Şubat'ta tanıtılacak cihazın Phone (3a) olduğu kesinleşti.