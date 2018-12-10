Limitsiz internet ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, 1 Ocak itibari ile tüm Türk Telekom kullanıcılarının limitsiz internet paketlerine geçeceğini belirtti.

31 Aralık 2018 tarihi itibari ile adil kullanım kotası (AKK) uygulaması resmi olarak sona erecek. Peki yerine ne gelecek? Faturalarda artış yaşanacak mı? Artık internet paketimiz bittiğinde internet hizmetimiz mi kesilecek? Bu ve benzer sorular, konuya çok da hakim olmayan internet kullanıcılarının kafasını fazlasıyla kurcalıyor.

NTV’de yayınlanan Finans Cafe adlı programa konuk olan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, internet kullanıcılarının gönlünü ferahlatan açıklamalarda bulundu. Dursun’un açıklamalarına göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türk Telekom’dan hizmet alan 10.6 milyon kullanıcının internet paketleri otomatik olarak limitsiz internet paketlerine çevrilecek.

‘’1 ocak itibariyle kullanıcılar herhangi bir düşme söz konusu olmadan, aynı hız tecrübesini yaşamaya devam ederek ve ek hiçbir ücret ödemeyerek limitsiz internet kullanmaya başlıyor olacaklar. Dolayısıyla aslında tüketicilerimiz her anlamda kazançlı çıkacaklar. Biz de yıllardır yapmış olduğumuz altyapı yatırımının karşılığını tüketicilerimize sunuyor olacağız.’’ diyen Dursun’un açıklamalarının tamamını buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.