Çinli teknoloji devi ZTE, yeni amiral gemisi telefonu nubia Z70S Ultra ile sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıl tanıttığı nubia Z70 Ultra’nın üzerine koyarak geliştirdiği bu model, artık daha büyük bir ana kamera sensörüne ve daha güçlü bir bataryaya sahip.
Telefonla fotoğraf çekmeyi sevenlerin bayılacağı nubia Z70S Ultra sonunda tanıtıldı. Üstelik ZTE bununla yetinmedi; etkinlikte bir de 3D efektlerden uzak, sade ve güçlü bir tablet olan nubia Tablet Pro modelini de tanıttı.
nubia Z70S Ultra özellikleri
nubia Z70S Ultra, özellikle fotoğraf meraklılarını hedefleyen özellikleriyle geliyor. Telefonun ana kamerasında 50 MP çözünürlüğe sahip, 1/1.3 inç büyüklüğünde bir OmniVision Light Fusion 900 sensör yer alıyor. Önceki modelde kullanılan sensöre kıyasla bu yeni sensörle fotoğraf kalitesinde iyileştirme yapılmış. Ana kamera ise sabit f/1.7 diyafram açıklığına sahip 35 mm'lik bir lensle destekleniyor.
Batarya tarafında da kullanıcıları sevindirecek bir yenilik var. nubia Z70S Ultra, 6.600 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor.
nubia Z70S Ultra teknik özellikleri
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.85 inç OLED, 144 Hz, 1.216 x 2.688 piksel
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|Ana kamera
|50 MP, 1/1.3” sensör, f/1.7 diyafram, 35 mm
|Telefoto kamera
|64 MP, 70 mm, OIS, f/2.48 diyafram
|Ultra geniş açı kamera
|50 MP, 122°, otomatik odaklama
|Ön kamera
|Ekran altı kamera
|Batarya
|6.600 mAh, 80W hızlı şarj
|Bellek
|12-24 GB RAM, 256 GB - 1 TB depolama
|Suya ve toza dayanıklılık
|IP68, IP69
|Boyutlar ve ağırlık
|164.3 x 77.1 x 8.6 mm, 228 g
|Renk seçenekleri
|Twilight, Melting Gold
nubia Z70S Ultra fiyatlandırma
- nubia Z70S Ultra 12GB/256GB: 630 dolar
- nubia Z70S Ultra 16GB/512GB: 686 dolar
- nubia Z70S Ultra 16GB/1TB: 768 dolar
- nubia Z70S Ultra 24GB/1TB: 864 dolar
nubia Tablet Pro teknik özellikleri
ZTE, yeni tableti nubia Tablet Pro'yu tanıttı. Yeni tableti ile oyun, film izleme ve günlük kullanım için güçlü bir seçenek sunuyor. Geniş ekranı, yüksek yenileme hızı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken tablet, klavye ve kalem desteğiyle daha esnek bir kullanım imkânı sağlıyor. İşte nubia Tablet Pro’nun öne çıkan teknik özellikleri:
- Ekran: 10.9 inç LCD, 144 Hz yenileme hızı, 2.880 x 1.800 piksel çözünürlük (16:10 oran), 10-bit renk desteği
- Hoparlör: DTS:X destekli, 6.4cc hacminde dört hoparlör
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM
- Depolama: 1 TB’a kadar kapasite
- Batarya: 10.100 mAh kapasite, 66W hızlı şarj desteği
- Klavye ve Kalem Desteği: Pogo pin bağlantılı opsiyonel klavye (1.3 mm tuş mesafesi, makas tipi mekanizma) ve stylus kalem desteği
- Renk seçenekleri: Titanium Black (Titanyum Siyahı) ve Aurora Silver (Aurora Gümüşü)
nubia Tablet Pro fiyatlandırma
- nubia Tablet Pro 8GB/256GB: 385 dolar
- nubia Tablet Pro 12GB/256GB: 412 dolar
- nubia Tablet Pro 16GB/512GB: 466 dolar
- nubia Tablet Pro 16GB/1TB: 549 dolar