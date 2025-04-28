ZTE, daha büyük kamera sensörü ve 6.600 mAh bataryasıyla gelen yeni amiral gemisi telefonu nubia Z70S Ultra'yı tanıttı.

Çinli teknoloji devi ZTE, yeni amiral gemisi telefonu nubia Z70S Ultra ile sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıl tanıttığı nubia Z70 Ultra’nın üzerine koyarak geliştirdiği bu model, artık daha büyük bir ana kamera sensörüne ve daha güçlü bir bataryaya sahip.

Telefonla fotoğraf çekmeyi sevenlerin bayılacağı nubia Z70S Ultra sonunda tanıtıldı. Üstelik ZTE bununla yetinmedi; etkinlikte bir de 3D efektlerden uzak, sade ve güçlü bir tablet olan nubia Tablet Pro modelini de tanıttı.

nubia Z70S Ultra özellikleri

nubia Z70S Ultra, özellikle fotoğraf meraklılarını hedefleyen özellikleriyle geliyor. Telefonun ana kamerasında 50 MP çözünürlüğe sahip, 1/1.3 inç büyüklüğünde bir OmniVision Light Fusion 900 sensör yer alıyor. Önceki modelde kullanılan sensöre kıyasla bu yeni sensörle fotoğraf kalitesinde iyileştirme yapılmış. Ana kamera ise sabit f/1.7 diyafram açıklığına sahip 35 mm'lik bir lensle destekleniyor.

Batarya tarafında da kullanıcıları sevindirecek bir yenilik var. nubia Z70S Ultra, 6.600 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor.

nubia Z70S Ultra teknik özellikleri

Özellik Detaylar Ekran 6.85 inç OLED, 144 Hz, 1.216 x 2.688 piksel İşlemci Snapdragon 8 Elite Ana kamera 50 MP, 1/1.3” sensör, f/1.7 diyafram, 35 mm Telefoto kamera 64 MP, 70 mm, OIS, f/2.48 diyafram Ultra geniş açı kamera 50 MP, 122°, otomatik odaklama Ön kamera Ekran altı kamera Batarya 6.600 mAh, 80W hızlı şarj Bellek 12-24 GB RAM, 256 GB - 1 TB depolama Suya ve toza dayanıklılık IP68, IP69 Boyutlar ve ağırlık 164.3 x 77.1 x 8.6 mm, 228 g Renk seçenekleri Twilight, Melting Gold

nubia Z70S Ultra fiyatlandırma

nubia Z70S Ultra 12GB/256GB: 630 dolar

nubia Z70S Ultra 16GB/512GB: 686 dolar

nubia Z70S Ultra 16GB/1TB: 768 dolar

nubia Z70S Ultra 24GB/1TB: 864 dolar

nubia Tablet Pro teknik özellikleri

ZTE, yeni tableti nubia Tablet Pro'yu tanıttı. Yeni tableti ile oyun, film izleme ve günlük kullanım için güçlü bir seçenek sunuyor. Geniş ekranı, yüksek yenileme hızı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken tablet, klavye ve kalem desteğiyle daha esnek bir kullanım imkânı sağlıyor. İşte nubia Tablet Pro’nun öne çıkan teknik özellikleri:

Ekran: 10.9 inç LCD, 144 Hz yenileme hızı, 2.880 x 1.800 piksel çözünürlük (16:10 oran), 10-bit renk desteği

Hoparlör: DTS:X destekli, 6.4cc hacminde dört hoparlör

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM

Depolama: 1 TB’a kadar kapasite

Batarya: 10.100 mAh kapasite, 66W hızlı şarj desteği

Klavye ve Kalem Desteği: Pogo pin bağlantılı opsiyonel klavye (1.3 mm tuş mesafesi, makas tipi mekanizma) ve stylus kalem desteği

Renk seçenekleri: Titanium Black (Titanyum Siyahı) ve Aurora Silver (Aurora Gümüşü)

nubia Tablet Pro fiyatlandırma