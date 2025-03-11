Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği düşünülen en ince iPhone'u iPhone 17 Air'in kanlı canlı tasarımı ortaya çıktı.

Apple'ın merakla beklenen ultra ince iPhone'u iPhone 17 Air'in inceliğini gözler önüne seren bir karşılaştırma görseli paylaşıldı.

Akıllı telefon sektörünün sızıntılarıyla ünlü ismi Majin Bu tarafından yayınlanan görüntü, iPhone 17 Air’in, iPhone 16 Pro Max ile yan yana durduğunda neredeyse yarı yarıya ince olduğunu gösteriyor.

iPhone 17 Air işte böyle görünecek:

Eğer bu sızıntılar doğruysa iPhone 17 Air yaklaşık 5,5 mm kalınlığında olacak ve rakipleri arasında en ince telefonlardan biri hâline gelecek. Kıyaslamak gerekirse Samsung’un yakında çıkması beklenen Galaxy S25 Edge modeli 5,8 mm kalınlığında.

Sızan görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise kamera ünitesindeki değişiklikler. Apple’ın, Google’ın Pixel 6 serisinde kullandığı vizör tarzı kamera ünitesine benzer bir tasarım benimsediği görülüyor. Bunun yanı sıra Eylem Düğmesi tıpkı iPhone 16 Pro serisinde olduğu gibi yerini korurken, yeni Kamera Denetimi özelliğinin bulunup bulunmayacağı görsellerden anlaşılamıyor.

Elbette bu görüntülerin nihai tasarımı yansıtıp yansıtmadığı belirsiz ancak Apple’ın bu yılın sonbahar aylarında iPhone 17 serisini tanıtması bekleniyor ve Apple'ın planlarında değişiklik olmazsa iPhone 17 Air de en geç o tarihe kadar aramızda olacak.