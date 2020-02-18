Nvidia'nın Cyberpunk 2077 Temalı Ekran Kartları Ortaya Çıktı

Nvidia'nın Cyberpunk 2077 temalı özel sürüm ekran kartları, gün yüzüne çıktı. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Nvidia, özel sürüm ekran kartlarının GeForce RTX 2080 Ti modelinden oluştuğunu ve sadece 77 adet üretildiğini açıkladı.

Sizlerle dün paylaştığımız bir haberimizde, ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın Cyberpunk 2077 ekibiyle bir iş birliğine gittiğinden ve bu bağlamda sınırlı sayıda özel bir tasarıma sahip ekran kartı üreteceğinden bahsetmiştik. Twitter üzerinden duyurulan bu iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Nvidia, "Ayrılmayın..." diyerek oyunseverleri heyecanlandırmıştı.

Yapılan açıklamalar, Nvidia'nın Cyberpunk 2077 temalı ekran kartı üreteceğini açıkça gözler önüne sermişti. Ancak şimdi, bu ekran kartının hem tasarımı hem de şirketin hangi modeline ait olduğu ortaya çıktı. Elini çabuk tutan Nvidia ekibi, yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla özel sürüm ekran kartlarını duyurdu. Sadece 77 adet üretilen bu özel ekran kartları, GeForce RTX 2080 Ti modelini temel alıyor.

Nvidia'nın Cyberpunk 2077 temalı ekran kartları

Nvidia'nın duyurduğu yeni GeForce RTX 2080 Ti'lar, performans açısından temel modelle aynı. 77 adet üretilen bu ekran kartının sadece görünüşünün özel olduğunu açıkça belirtebiliriz. Cyberpunk 2077'nin sarı renginden etkilenen Nvidia ekibi, bu renk üzerinde yoğunlaşıp ortaya fazlasıyla şık görünen bir ekran kartı koymuş durumda. Bu özel sürümün şüphesiz en etkileyici yanı ise sahip olmak isterseniz, herhangi bir bedel ödemeyecek olmanız.

Nvidia'nın Cyberpunk 2077 temalı GeForce RTX 2080 Ti ekran kartları, ücretsiz olarak dağıtılacak

Nvidia hem piyasanın en güçlüsü olarak bilinen hem de sadece 77 adet üretilen bu özel sürüm GeForce RTX 2080 Ti'ları ücretsiz olarak oyunseverlere verecek. Üstelik bu kampanyaya, Twitter kullanan herkes katılabiliyor. Türkiye dahil bazı ülkeler hariç...

Nvidia'nın bu özel sürüm ekran kartına sahip olmak için, ilk olarak hemen yukarıda bulunan tweeti retweetlemek gerekiyor. Ancak bu işlemi yaparken birkaç kelime bir şeyler yazıp bir arkadaş etiketlemek ve "#RTXOn" etiketini kullanmak da gerekiyor. Ne yazık ki çekiliş kapsamındaki ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.