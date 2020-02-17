Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen "Cyberpunk 2077"nin geliştiricileri, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ekran kartı devi Nvidia'ya bir soru yönelten Cyberpunk 2077 sosyal medya ekibi, oyunseverleri büyük bir müjdeyle karşıladılar.

ABD merkezli teknoloji devlerinden bir tanesi olan Nvidia, uzunca bir süredir bilgisayar sektörünün içerisinde. Şirket, ürettiği ekran kartlarıyla özellikle oyunseverlere ve yüksek grafiksel güce ihtiyaç duyan profesyonel grafikerlerin göz bebeği olmuş durumda. Bir süredir rakibi olmayan Nvidia, şu sıralar AMD tehdidiyle karşı karşıya olsa da sektördeki yerini kolay kolay kaybetmeyecek gibi görünüyor.

Nvidia, piyasaya sürdüğü ekran kartlarında zaman zaman özel tasarımlar tercih edebiliyor. Özellikle de oyun sektörünün o an için popüler olan yapımlarına dem vuran Nvidia, özel tasarım ekran kartlarıyla oyunseverlerin aklını çeliyor. Şimdi Nvidia, oyunseverlerin çok uzun süredir bekledikleri bir oyun için kolları sıvadı ve kısa bir süre sonra da yeni özel tasarım ekran kartlarıyla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde "Cyberpunk 2077"nin resmi Twitter hesabından, Nvidia'nın resmi Twitter hesabına bir soru yöneltildi. Tweette, Cyberpunk 2077 için özel ve sınırlı sayıda bir tasarım yapıp yapmayacakları soruluyordu. Nvidia, bu soruyu önce alaycı bir emoji ile yanıtladı. Ardından bir görüntü paylaşan Nvidia, yukarıda gördüğünüz bulanık ekran kartı görüntüsünü paylaştı ve "Ayrılmayın..." dedi.

İkili arasındaki bu diyalog, oyunseverler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Pek çok oyunsever, böyle özel tasarım bir ekran kartına sahip olmak için can attıklarını ifade etti. Kimi takipçiler ise Nvidia'nın bu bulanık ekran kartının hangi model olduğunu sordu. Ancak Nvidia'dan, bu ekran kartla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Nvidia'nın yaklaşmakta olan özel tasarım ekran kartı, yeni bir model olarak değil, çok büyük bir ihtimalle mevcut modellerden bir tanesinin özel versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bu bağlamda düşünüldüğünde, şirketin "GeForce RTX 20" serisi ekran kartlarından bir tanesinin Cyberpunk 2077 temalı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu konudaki son söz, ilerleyen dönemlerde Nvidia yetkililerince söylenecek.

Nvidia, şu sıralar sadece ekran kartları üzerine değil, oyun teknolojileri üzerine de çalışıyor. Öyle ki şirket, bir süredir "GeForce Now" olarak isimlendirdiği oyun akış hizmetiyle gündemde. Şirketin yeni hizmeti GeForce Now, geçtiğimiz hafta itibarıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu. Oyunseverler, bulut üzerinden oyun oynayabildikleri bu sisteme 4.99 dolar karşılığında üye olabiliyorlar.