Nvidia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen "Ampere" serisi GPU'ları, mart ayında gerçekleştirilecek "GPU Technology Conference" kapsamında duyurulacak gibi görünüyor. Yaptığı son açıklamalarda bunun ipuçlarını veren Nvidia CEO'su, yeni Ampere serisi için heyecanı artırıyor.

Bilgisayar teknolojilerine ilgisi olan tüketiciler, şu sıralar mart ayını iple çeker oldular. Çünkü 22 Mart itibarıyla "GPU Technology Conference" (GPU Teknolojileri Konferansı) isimli bir etkinlik başlayacak ve bu etkinlik kapsamında sektörün önemli isimleri, yeni teknolojilerini tüketicilerle buluşturacaklar. GPU teknolojileri denilince akıllara gelen ilk şirket olan Nvidia da bu etkinliğe katılacak.

Nvidia, 2019 yılında en çok "Ampere" olarak isimlendirilen GPU'larıyla gündem oldu. Şirket, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan çekindi ancak ortaya atılan spekülasyonlar, tüketicilerin heyecanını artırdı. Yeni iddialarsa Nvidia'nın 22 Mart'ta başlayacak "GTC 2020" etkinliklerinde Ampere serisi ekran kartlarını duyuracağını belirtiyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, bir süredir gözlerden uzak bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Huang, gündeme ilişkin son açıklamalarını mali durum raporu verirken yapmış ve tüm teknoloji tutkunlarını GTC 2020 etkinliklerine katılmaya davet etmişti. Hatta GTC 2020 için bir de tanıtım videosu sunan Huang, videonun sonunda bulunan "Hayal kırıklığına uğramayacaksınız." ibaresine vurgu yapmıştı.

Nvidia'nın Ampere serisi ekran kartlarının en dikkat çekici yanı, 7 nm mimari yapıya sahip olacak olması. Aslına bakacak olursak sektörün beklentisi ve Nvidia'nın en büyük rakibi olan AMD'nin 7 nm platformlar üzerine yaptığı çalışmalar, şirketin 7 nm mimarili GPU'lara yönlenmesini zorunlu hale getirdi.

Nvidia'nın Ampere serisi GPU'ları, "EEC" olarak isimlendirilen sertifikalarda gün yüzüne çıktı. Şirket, sertifikasyon işlemlerinin ardındansa büyük bir sessizliğe büründü. Ancak son dönemlerde ortaya çıkan bilgiler, bu serinin 2020 yılında piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Beklentiler; Ampere serisi GPU'ların, Nvidia'nın son teknolojisi olan "RTX"i bir adım daha ileri götüreceği yönünde.

Nvidia, uzunca bir süredir GPU üretimlerini TSMC'ye yaptırıyor. Ancak Ampere serisi, Nvidia'nın Samsung'a yönelmesine neden olabilir. Çünkü Samsung, 7 nm platform üretimlerini çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Eğer Ampere serisi GPU'lar, 7 nm mimari yapıya sahip olacaksa ve Nvidia, tercihini TSMC yerine Samsung'dan yana yaparsa, ilerleyen dönemlerde gündemin ana konularından bir tanesinin Samsung-TSMC rekabeti olacağını söyleyebiliriz.